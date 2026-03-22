Més de mil concerts activen la música popular valenciana amb la Campanya d’Intercanvis de la FSMCV

Més de mil concerts activen la música popular valenciana amb la Campanya d’Intercanvis de la FSMCV
La iniciativa, impulsada per l'Institut Valencià de Cultura, ha començat amb l'inici de la primavera i s’allargarà fins al 4 d’octubre amb la participació de centenars d’entitats de tota la Comunitat Valenciana
La música popular valenciana tornarà a recórrer pobles i ciutats amb l’inici de la XXIII Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals, una de les iniciatives més arrelades i vertebradores del calendari cultural valencià, impulsada per l'Institut Valencià de Cultura i on la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana té un paper central.
El programa va començar el passat divendres, 20 de març, i s’estendrà fins al 4 d’octubre, oferint al llarg de més de mig any una xarxa extensa de concerts que connectarà formacions, territoris i públics diversos.
En total, enguany hi ha previstos 1.088 concerts, una xifra que torna a evidenciar la capacitat del teixit associatiu musical valencià per a activar-se de manera coordinada i arribar a tots els racons del territori.
«Un dels aspectes que dona més dimensió a la campanya és la seua amplitud organitzativa: Intercanvis no és un programa limitat a una sola realitat musical, sinó una proposta compartida per diferents federacions i entitats representatives de la música popular valenciana. Això permet que el projecte abrace sensibilitats, formats i tradicions diverses, i que es convertisca en una imatge fidel de la pluralitat del nostre ecosistema musical», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
En esta edició participen 501 entitats de la FSMCV, una xifra molt significativa que confirma el pes específic de les societats musicals dins de la iniciativa i la seua enorme capacitat d’articulació territorial. Com assenyala González, «la presència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana torna a ser central, tant per volum com per implantació, i reforça la idea que les bandes, orquestres, cors i agrupacions vinculades a les societats musicals continuen sent un dels nostres grans motors culturals».
Al costat d’elles, la campanya compta també amb la implicació de 197 entitats de FECOCOVA, 210 de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, 118 de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i 62 de la Federació d’Orquestres i Polifonies de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana. La suma de totes elles dibuixa una fotografia molt completa del mapa musical valencià, en què conviuen bandes, colles, grups de danses, agrupacions corals, rondalles i moltes altres expressions de la música tradicional i popular.
Dinamitzant la cultura local
La filosofia de la campanya es basa en una idea aparentment senzilla, però molt potent: que les agrupacions visiten altres municipis, compartisquen escenari amb formacions locals i generen un intercanvi real. Eixe desplaçament, eixa trobada i eixa actuació conjunta són, en realitat, molt més que una cita musical. Suposen una manera de teixir complicitats, de crear públics nous i de reforçar vincles entre col·lectius que compartixen una mateixa passió per la música.
«La campanya contribuïx igualment a dinamitzar la vida cultural local. Cada concert es convertix en una oportunitat per activar espais, omplir places, auditoris o carrers i generar una experiència de participació col·lectiva al voltant de la música en directe», comenta la presidenta de FSMCV.
La cartelleria oficial de la campanya ncorpora un codi QR des d’on es poden consultar tots els concerts programats. Esta ferramenta facilita l’accés a la informació i ajuda a ordenar una programació molt extensa que torna a oferir una imatge molt clara de la fortalesa del moviment musical valencià.
