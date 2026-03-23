El Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar es bolca aquesta edició en els contes clàssics
Entre els espectacles hi ha versions contemporànies de ‘La Ventafocs’, ‘Blancaneu’, ‘Juan sense por’, ‘El gat amb botes’ i ‘L'aneguet lleig’
Aquest cap de setmana, els dies 27, 28 i 29 de març, torna al TEM el Festival de Titelles al Cabanyal-Canyamelar. La programació s'ha dedicat enguany a un tema universal, els contes clàssics. Així, a través de diferents llenguatges i tècniques, es brindaran al públic familiar diferents visions i interpretacions de relats tan coneguts com ‘La Ventafocs’, ‘Blancaneu’, ‘Juan sense por’, ‘El gat amb botes’ i ‘L'aneguet lleig’.
Les representacions es realitzaran tant en el TEM com en el Teatro La Estrella, amb la programació de companyies internacionals com Zaches Teatro (Itàlia) i Caricata Teatro (Portugal), i de nacionals, cas de Tropos Teatro (Madrid), Titeres Etcétera (Andalusia) y La Estrella (València).
“Cada any intentem oferir un programa variat que permeta a l'audiència conéixer i descobrir l'ampli món de les marionetes. Durant aquests tres dies, el Cabanyal-Cayamelar serà un barri titellaire”, ha declarat la directora del festival, Maite Miralles, fundadora junt amb Gabriel Fariza del Teatro La Estrella.
El 27 de març, a les 19:30, el TEM acollirà ‘El gato con botas’, a càrrec de la companyia La Estrella, els qui se serveixen d'humor, teatre d'objectes, marionetes, circ i joguets de fusta per a desenvolupar les aventures d'aquest personatge que només necessitarà un barret, unes botes, una moneda de plata i molta astúcia per a fer complir els somnis del seu amo, el Marquès de Carabàs.
La programació continuarà l'endemà, 28 de març, amb el taller creatiu ‘Cuentos en familia’ a càrrec dels portuguesos Caricata Teatro en el Centre Cultural Escorxador. La companyia representarà ‘Juan sin miedo’ eixa mateixa vesprada a la Sala Cabanyal del Teatro La Estrella.
Gran ximenera habitada per follets
La programació del dissabte es completarà amb ‘Cenicienta’, de la companyia italiana Zaches Teatro. L'escenari del Teatre El Musical, alhora realista i simbòlic, estarà ocupat per una gran ximenera plena de fum i sutge habitada per xicotets follets, els Cenerine. A través d'aquests personatges es narra una història que més que tractar sobre la cerca del Príncep Blau, és un conte de fades iniciàtic en el qual l'ardu camí cap a la maduresa implica trencar amb el passat.
El matí del diumenge, 29 de març, el Teatro La Estrella obrirà les seues portes a la Compañía Tropos per a la seua irreverent versió de ‘Blancanieves’, tan terrorífica com eixelebrada i exemplar. A la vesprada, Títeres Etcétera pujaran a les taules del TEM ‘Andersen, el patito feo’. Els granadins ens submergiran en la coneguda historia d'aquest ànec i en la infància del seu autor, l'escriptor danés Hans Christian Andersen (1805-1875), qui li va donar a aquesta obra la condició d'autobiogràfica. Pel seu físic, malaptesa i baixa classe social, l'autor va patir assetjament i rebutjos. Va trobar el seu refugi en la literatura, el teatre, els titelles i els retallables.
L'espectacle s'inspira a més en una part menys coneguda del llegat d'Andersen: els papers retallats que va fer durant tota la seua vida, també amb l'objectiu de contar històries.