Qüestionari bibliotecari: Maite Fernández Pérez, bibliotecària d’Alfarrasí
Francesc Miró
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
‘Embolic a la biblioselva’ d’Irene Verdú. Ens va visitar a la biblioteca i els xiquets i xiquetes van al·lucinar amb ella.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
M’encanta recomanar ‘Amy i la biblioteca secreta’ d’Alan Gratz (Ed. Takatuka). Una novel·la juvenil que parla de la censura en biblioteques i de la llibertat de lectura.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
El còmic ‘Todo bajo el sol’ d’Ana Penyas. A nosaltres ens va encantar.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Al club de lectura vaig descobrir la meravellosa ‘Màteria de Bretanya’ de Carmelina Sánchez-Cutillas. No llegíem en valencià i aquest va ser el primer. Ara tenim pendent la visita per fer la ruta literària per Altea.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
El poemari ‘Casa Plena’ de Verónica Pérez editat per Onada.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
La veritat és que el primer que recorde és aprendre a llegir amb les cartilles que feia la logopeda (Soc dislèxica).
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Tinc èpoques de no llegir i després tinc altres de llegir dos o tres llibres a la vegada.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Al llit els caps de setmana.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
Un poema de Maria Rosa Sabater i Soliva. Diu: “Mare!, encara conserves aquella franel·la de llana que jo olorava d’un alé?/ Feia olor suau, plaent/ No dubtós./ Feia olor a mare”
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
M’encanta Nancy Mitford.
11. Quin gènere t'agrada més?
No tinc cap gènere preferit… Passe d’un a altre, però m’agrada molt la literatura juvenil.
12. Quina és la teua editorial de referència?
M’encanten els àlbums il·lustrats d’Andana.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
No! Fora de la biblioteca soc un desastre total.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Crec que d’una manera o altra hauria acabat al món del llibre.
