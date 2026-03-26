La Diputació oferix l’edició més completa del primer llibre imprés en llengua romànica, concretament en valencià
La Institució Alfons el Magnànim publica ‘Obres o trobes en llaors de la Verge Maria’ (València, 1474), una obra fonamental per a la història cultural hispànica
La Institució Alfons el Magnànim ha presentat la nova edició crítica d’’Obres o trobes en llaors de la Verge Maria’ (València, 1474), una obra fonamental per a la història cultural hispànica i considerada el primer llibre imprés en llengua romànica, concretament en valencià. El volum, editat i estudiat pel catedràtic emèrit Antoni Ferrando Francés, compta amb la coordinació de Maite Simón i constitueix l'edició crítica més rigorosa i completa realitzada fins a la data.
El llibre, conservat en un únic exemplar a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, és una peça clau no sols pel seu valor bibliogràfic, sinó també per la seua rellevància històrica, literària i sociocultural. L'obra arreplega el desenvolupament del certamen poètic celebrat el 25 de març de 1474, convocat pel virrei de València, Lluís Despuig, i presidit pel bisbe Jaume Pérez, en representació del cardenal Rodrigo de Borja, futur papa Alexandre VI.
Ferrando oferix un complet estudi introductori en el qual actualitza i corregeix dades biogràfiques dels participants, jurat i organitzadors, a més d'analitzar el conjunt de composicions i les circumstàncies històriques de la impressió. L'edició modernitzada s'acompanya del facsímil de l'incunable, així com d'una extensa anotació destinada tant a especialistes com al públic general. Entre les aportacions destacades del volum figura la confirmació, per criteris tipogràfics, que l'impressor va ser Lambert Palmart, responsable d'algunes de les obres més significatives de la València del segle XV, com la Bíblia atribuïda a Bonifaci Ferrer o els Furs de València.
L'obra de 1474 és considerada el primer cançoner imprés de la tradició hispànica i, a més, la primera crònica detallada d'un certamen poètic medieval, perquè documenta la temàtica, l'organització, les modalitats de participació, el jurat, les sentències i els incidents del concurs. Així mateix, constituix un testimoniatge excepcional dels debats teològics sobre la figura de la Mare de Déu durant el segle XV.
Amb esta publicació, el Magnànim torna a posar en valor la figura d'Antoni Ferrando, autor present en el seu catàleg des de 1983. El nou volum se suma a altres obres essencials de l'investigador editades per la institució, consolidant una trajectòria de referència en els estudis de filologia catalana, literatura medieval i cultura valenciana.
L'edició d’’Obres o trobes en llaors de la Verge Maria’ suposa una aportació imprescindible per als investigadors i per a tots aquells interessats en els orígens de la impremta, la tradició literària valenciana i l'esplendor cultural de la València del segle XV.
Antonio Ferrando Francés
Antoni Ferrando Francés és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València i doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. Especialista en història de la llengua i de la cultura i en l’edició filològica de textos, és autor de nombrosos estudis sobre Jaume I, sant Vicent Ferrer, Ausiàs March, el Curial, Tirant lo Blanc, Pere Jacint Morlà, Teodor Llorente i Manuel Sanchis Guarner, entre altres.
En 1983 la Institució Alfons el Magnànim va publicar la seua tesi doctoral ‘Els certàmens poètics valencians’. Altres títols del doctor Ferrando en la IAM són ‘Poesies i col·loquis de Pere Jacint Morlà (1995)’, ‘Sant Vicent Ferrer en la historiografia, la literatura, l'hagiografia i l'espiritualitat al segle XV (2014)’, i ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura (2021)’, entre altres.
