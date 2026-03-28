Pastors evangélics i trumpistes
Trump és el malson del món civilitzat, dels qui encara creiem en les institucions
Els qui ens dedicàrem, durant la dictadura franquista, a fustigar, ridiculitzar, interpel·lar i acusar de fariseisme els polítics del règim, que eren la variant indígena del feixisme, no podem deixar de fer el mateix, ara contra els trumpistes, la variant ibèrica dels quals són els voxistes i alguns sectors del PP, espeialment ayusistes, encara que tracten de despistar.O siga, que l’enemic de sempre ha canviat les sigles, però no les idees, que continuen essent feixistes. Per això, nosaltres hem de continuar en la brega. De les quatre accions a les quals ens dedicàvem, en les actuals circumstàncies crec que la més productiva podria ser ridiculitzar-los, aprofitant la omnipresència de Trump i l’universal rebuig i risotada que provoca.
Trump és el malson del món civilitzat, dels qui encara creiem en les institucions, en els acords i en els drets humans i no en els somnis de bogeria de cap il·luminat president ianqui. I confiem que el poble nord-americà aprofitarà les eleccions de novembre per a rectificar l’error que cometeren, votant-lo. Ara podran retallar les ales a l’estrambòtic i perillós Trump, deixant-lo sense les majories que té al Congrès i al Senat. A Trump li van molt bé les paraules que Tàcit dedicà a Vespasià, ja que tenen la mateixa ambició imperialista: imperium cupientibus nihil medium inter summa et praecipitia. Per als ambiciosos de poder, no hi ha un terme mitjà entre el cim i l’abisme. Jo crec que Trump està molt a la vora d’un enorme precipici i sols falta que algú l’espente.
Trump és segur que pensarà que és millor anar sobrat que fer curt, i per això, a més dels obcecats fans de què disposa, s’ha aclamat als pastors evangèlics que li han organitzat una sessió de resos, amb una imposició de mans, com si es tractara d’ungir un messies. En els vídeos de l’acte que ha facilitat la Casa Blanca, Trump té un posat tant fervorós com una santa Teresa a punt de combregar, que degué commoure els pastors i la pastora congregats en el despatx oval i no se sap si també al mateix Déu que invocaven. Per tant, cal contraatacar, perquè malgrat que allò fou una farsa sacrílega i que Déu no es deixarà embolicar, tenint en compte el comportament pecaminós del personatge, crec que els evangèlics honestos també haurien de resar, però per contrarestar la maniobra trumpista de novembre, no fos cas...
