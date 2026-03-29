«Vull generar un clima en la Jove Banda Simfònica on els músics se senten còmodes per a donar el millor de si mateixos»
El nou director de la formació de la FSMCV, Sergio Díaz, aporta experiència, una mirada profundament pedagògica i el compromís amb el moviment bandístic
La Jove Banda Simfònica de la FSMCV comença una nova etapa amb el nomenament de Sergio Díaz –este càrrec es renova anualment–, un director que arriba al projecte des d’una vinculació profunda i continuada amb la pròpia formació.
Natural de la Vall d’Uixó, és l'actual director titular de la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol. Díaz no només coneix la Jove Banda des de fora, sinó que ha crescut amb ella. Durant els seus primers anys de formació, la contemplava —segons recorda— «amb el desig de poder formar-ne part algun dia».
«Vaig viure l’experiència com a músic i en conserve molts bons records», apunta el mateix Díaz: «Amb el pas del temps, he seguit la seua evolució, assistint a trobades i observant de prop el seu funcionament, respirant eixe ambient i disfrutar de l’energia i les ganes d’uns músics en formació que, en molts casos, ja són o estan a punt de ser professionals».
Des d’esta trajectòria personal, entén la Jove Banda Simfònica com un projecte singular dins del panorama valencià, capaç de reunir joves de diferents societats musicals i convertir eixa suma en un símbol del talent, la diversitat i l’excel·lència del moviment bandístic.
Una manera d’entendre la música
La decisió de fer el pas cap a la direcció de la Jove Banda respon, en gran part, a una manera concreta d’entendre la música, vinculada a una dimensió pedagògica. En este sentit, considera que una banda —i especialment una formació com la Jove Banda Simfònica— ha de sostindre’s sobre tres pilars inseparables: el vessant artístic, el formatiu i el social. «Són imprescindibles i han d’anar de la mà», apunta.
«A partir d'ací, em sembla fonamental aprofitar al màxim el nivell tècnic dels integrants amb programes exigents i de qualitat, establir rutines i ritmes de treball propis d'un entorn professional i, al mateix temps, fomentar les connexions personals en un bon ambient de treball», comenta el director.
Pel que fa al repertori, Díaz aposta per mantindre l’essència del projecte amb una base centrada en la música escrita originalment per a banda simfònica i apunta a una combinació que inclourà tant compositors de referència com autors contemporanis, així com espai per a joves creadors.
Acompanyar en un moment clau
«M'agradaria ser algú que ajude al fet que la música fluïsca i que contribuïsca a mostrar una manera de treballar professionalitzada, però pròxima. Donar importància a saber escoltar, a oferir solucions i a generar un clima de confiança on tots se senten còmodes per a donar el millor de si mateixos», comenta el director. Espera que esta temporada es recorde com una etapa en la qual es va treballar «música interessant, amb un gran ambient i amb agilitat en el muntatge dels programes».
Més enllà de la banda que ara liderarà, comenta que les societats musicals no són només espais d’aprenentatge, sinó també llocs on conviure, fer amistats i compartir experiències que van més enllà de la música.
Tot i això, reconeix que existixen reptes, com l’adaptació a noves formes d’oci o la necessitat de continuar evolucionant en els àmbits pedagògic i artístic. «Però parlem d'un moviment cultural molt viu, connectat amb els joves i molt capaç d'afrontar els reptes del futur sense perdre la seua essència», raona.
