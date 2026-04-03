Projecció
El Palau de la Música presenta el documental ‘Bacewicz x Bomsori’ de Jakub Piątek
La Sala Rodrigo acull el cicle ‘Mostra365’, amb la participació en directe de la cèlebre violinista sud-coreana Bomsori Kim
El Palau de la Música acollirà el pròxim dimarts 7 d'abril, a les 19.30 hores, a la Sala Rodrigo i dins del cicle ‘Mostra365’, la projecció del documental ‘Bacewicz x Bomsori’ de Jakub Piątek, en una vetllada en la qual participarà la cèlebre violinista Bomsori, qui oferirà un recital una vegada conclòs el documental. Posteriorment, hi haurà un col·loqui amb l'artista sobre l'obra del documental. L'entrada és gratuïta a través de la web i en les taquilles del Palau, el mateix dia 7 d'abril a partir de les 10.00 del matí.
El director del Palau, Vicente Llimerá, ha recordat que la violinista sud-coreana va debutar amb gran èxit a l'auditori valencià el novembre de l'any passat, en el cicle Cambra al Palau amb el pianista Rafał Blechacz. Com també ha destacat la recent interpretació del Concert per a violí núm. 1 de Szymanowski al costat de la Junge Deutsche Philharmonie, amb la direcció de Sir George Benjamin, en la Philharmonie de Berlín el passat 17 de març.
En este sentit, ha afirmat que “Bomsori torna a la Sala Rodrigo per a presentar un documental de gran qualitat, centrat en la seua preparació per a tocar en directe la Rapsòdia polonesa per a violí i orquestra de la gran compositora polonesa Grażyna Bacewicz”. Per a Llimerá, esta nova cita de ‘Mostra365’ “ens permetrà, a més, gaudir de la interpretació, la tècnica, el virtuosisme i la presència escènica que Bomsori fa gala en els seus recitals”.
Procés interpretatiu de Bomsori
El documental compta el procés interpretatiu de Bomsori previ al concert en el Fòrum Nacional de la Música de Wrocław (Polònia) el 7 de març de 2025. A mesura que descobrix l'obra, la violinista també va coneixent millor a la compositora. La pel·lícula revela la història del redescobriment d'obres musicals oblidades i el seu retorn als escenaris.
Amb guió del mateix Piątek, direcció fotogràfica de Filip Drożdż, muntatge d’Urszula Klimek-Piątek i so de Michał Fojcik i Anna Rok, es tracta d'un documental produït per PWM Edition (Polskie Wydawnictwo Muzyczne), amb producció executiva de TELEMARK, coproducció de l'Arxiu Nacional de Cinema – Institut Audiovisual (FINA) i finançat pel Ministeri de Cultura i Patrimoni Nacional de la República de Polònia, en el marc del programa ‘Cultura inspiradora’.
Bomsori és habitual de sales de concerts com el Carnegie Hall i Lincoln Center de Nova York, Concertgebouw d'Amsterdam, Royal Albert Hall i BBC Proms de Londres, així com Musikverein i Konzerthaus de Viena. El febrer del 2021 Bomsori va signar un contracte exclusiu amb el prestigiós segell Deutsche Grammophon. Des d'enguany, ostenta a més l'honorable títol d'ambaixadora de la música de Grażyna Bacewicz, que interpreta a tot el món, promovent el llegat de la compositora més important de Polònia.
Grażyna Bacewicz és considerada hui com la major compositora polonesa i una figura eminent de la música del segle XX, tant en la seua faceta de violinista com compositora. Prompte es va convertir en una de les representants més destacades del neoclassicisme en la música. Més avant va reformar el seu estil i li va atorgar un caràcter altament personal. El 2024, les seues obres es van presentar, entre altres espais, en el Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de París, el SR Berwaldhallen d'Estocolm i el BOZAR de Brussel·les.
Trajectòria
El director i guionista polonés Jakub Piątek, es va graduar a l'Escola Nacional de Cinema de Łódź. El seu curtmetratge debut, 'Mother' (2009), produït per Wajda Studio, va ser projectat en més de cinquanta festivals internacionals i va rebre diversos premis. El seu primer llargmetratge de ficció, Prime Time, es va estrenar en el Festival de Sundance el 2021. El seu últim documental, Pianoforte, estrenat el 2023 en Sundance (els EUA), va obtindre reconeixement internacional i premis com l'Emmy Internacional i l'Àguila del Cinema Polonés al Millor Documental el 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
