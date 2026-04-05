A ritme de banda
Una crida a crear territori musical: la FSMCV impulsa dos noves edicions dels seus concursos de composició
La Federació manté obertes les convocatòries, amb col·laboració de les Diputacions de Castelló i Alacant, obertes en diferents nivells a compositors de dins i fora de la Comunitat Valenciana
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) manté obertes actualment dos convocatòries de composició que tenen com a objectiu impulsar la creació musical dins del moviment bandístic. Dos concursos amb seu a Castelló i Alacant que, amb el seu arrelament territorial, comparteixen una mateixa vocació: fomentar el talent compositiu de tot el territori.
D’una banda, la FSMCV impulsa, juntament amb la Diputació de Castelló, una nova edició del Concurs de Composició per a Banda Simfònica, una convocatòria centrada en la creació d’obres originals per a este format. Està obert a compositores i compositors nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.
Noves propostes que dialoguen amb el present
El certamen busca enriquir el repertori bandístic amb noves propostes que dialoguen amb el present, al mateix temps que ofereix als compositors l’oportunitat de veure la seua obra interpretada en un context de projecció i reconeixement. Els premis se situen entre els 1.500 i els 3.500 euros, associats a cadascuna de les quatre categories a la que es presente l'obra.
Per la seua part, la Federació convoca també una nova edició del Concurs de Composició Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música, una iniciativa amb una orientació pedagògica que posa el focus en la creació de repertori adaptat a diferents nivells formatius. En este cas, el certamen està obert a qualsevol compositora o compositor qui vullga participar.
Este concurs respon a una necessitat clau dins del moviment musical: disposar d’obres que, a més de qualitat artística, siguen útils en el procés d’aprenentatge de les bandes i escoles de música. Una línia que connecta directament amb el paper formatiu de les societats musicals. La convocatòria estableix un primer premi dotat amb 3.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.
Ambdós concursos mantenen les convocatòries obertes fins a setembre
Una aposta per la creació pròpia
"Amb estes dos convocatòries reforcem una línia de treball que situa la composició en el centre del desenvolupament musical. No només com a expressió artística, sinó també com a eina per a generar nou repertori, donar visibilitat als creadors i alimentar el futur de les bandes", comenta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
"A més, ambdós concursos estan oberts a compositors més enllà del seu àmbit provincial, contribuint a vertebrar el territori des de la creació per a construir un projecte compartit", remarca González.
Els dos concursos mantenen actualment oberts els seus períodes de presentació d’obres. En el cas del concurs de Castelló, el termini de presentació es manté obert fins al 4 de setembre; en el cas del concurs d’Alacant, es rebran obres fins al dia 15 del mateix mes de setembre.
Tota la informació detallada, així com els requisits i les dates concretes, es pot consultar a través de les bases publicades per la FSMCV.
