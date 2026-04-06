Va de llibres
L’esport i la vida activa canvien vides: aquests llibres en són la prova més estimulant
Aquest 6 d’abril Va de Llibres celebra el Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau amb recomanacions de novel·les de ficció sobre el món dels esports i el treball en equip
Francesc Miró
Si no ens endinsem en el gènere pensarem que les històries sobre esports solen anar així: el protagonista s’esforça i aconsegueix el seu objectiu, o aprén que l’objectiu no era ser el millor en una disciplina concreta sinó créixer amb els valors que l’exercici, el treball en equip i la voluntat tenen associats. Al cinema és un tema molt recurrent per la influència narrativa de la meritocràcia nord-americana –sé del que parle, jo mateix he publicat un llibre sobre el tema–. Però l’esport també és un tema amb molts vessants en la literatura contemporània, especialment pel que fa a la literatura infantil i juvenil. Hui, 6 d'abril, se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física, també conegut com a Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau, que va proclamar l’ONU per a commemorar els primers Jocs Olímpics moderns allà per l’any 1896. I al Va de Llibres ho celebrem amb un grapat de recomanacions literàries per a tots els gustos.
Comencem per Heysel, una colpidora novel·la contra la violència en l’esport escrita per Armand Company i publicada per 3i4. Sorprén també el llibre de no-ficció A què juguem? de Francesc Gisbert i Muñoz, publicat per Edicions del Bullent. Un text que, sense nostàlgia, ens parla de l’activitat física en els més menuts, i de la conquesta de l’espai públic que subjau al fet de jugar al carrer a acaçar-se, a la corda o al sambori. Va guanyar el Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular en 2011. En aquest sentit, amb una proposta més historiogràfica, tenim l’assaig El joc de pilota valenciana a l’Horta Sud (1900-1975) d’Enric Monforte, publicat per Perifèric edicions. Un llibre per entendre millor el joc de Pilota Valenciana i la seua història al segle XX.
I sense abandonar la cultura popular, una proposta complexa i fascinant: una novel·la amb el raspall i la pilota com a rerefons d’una tràgica història sobre la Guerra Civil. Parlem de No mataràs, de Víctor Labrado, publicada per Bromera i guardonada amb el Premi Enric Valor de Novel·la l’any 2015. Cal mencionar que aquesta editorial també té propostes infantils i juvenils enfocades a la pràctica de l’esport i la importància de la salut física i mental, com per exemple In corpore sano, de Vicent Sanhermelando, A boca de canó de Manel Àlamo, sobre el futbol femení, i alguna de les aventures de la saga Els 4 Sherlocks.
Per la seua banda, Andana Editorial té llibres per a treballar a l’aula com Fora de joc, de Vicent J. Climent amb dibuixos de Rafa Morata, una lectura senzilla que fa especial referència als valors de ‘les 4E’: esforç, entrenament, esportivitat i equip. També la més estimulant Llampuga, llampega, de Miquel Puig amb il·lustracions de Xulia Vicente.
