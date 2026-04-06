Qüestionari de Llúcia Boronat Monfort
Bibliotecària d’Ondara
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Per a adults ‘La Plaça del Diamant’ de Mercè Rodoreda. Infantil ‘El peix irisat’ de Marcus Pfister. En canvi, l’últim any: per a adults ‘Després del salt’ de Natàlia Gisbert. Infantil ‘Daniela, la pirata’ de Susanna Isern.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
L’altre dia, en el context del 8M: ‘Rosa Caramel’ d’Adela Turin i ‘Contes de bona nit per a nenes rebels’ d’Elena Favilli i Francesca Cavallo.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘Les gratituds’ de Delphine de Vigan. Breu, tendre, incisiu i amb moltes possibles lectures.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
‘Argila i calç’ d’Elvira Cambrils.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
El còmic ‘Vivian Maier: Claraobscura’ d’Émilie Plateau.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
De menuda, a casa sempre hi ha hagut contes, però recorde que la primera novel·la que vaig llegir va ser ‘Bon viatge, Pitblanc!’ d’Empar de Lanuza.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Normalment no.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
A l’hivern, al sofà amb una manteta. A l’estiu, a la platja de cara a la mar.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
“Val més pensar el que es diu que dir el que es pensa” a ‘La passadora’ de Laia Perearnau.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
No ho sabria dir... Vaig per temporades: des de fa un temps em fascina Maggie O’Farrell.
11. Quin gènere t'agrada més?
Normalment, llig novel·la social, alguna d’intriga i algun còmic de tant en tant. Darrerament, també gaudisc molt dels àlbums il·lustrats infantils.
12. Quina és la teua editorial de referència?
En l’àmbit personal, m’he estat interessant per editorials com Raig Verd o Indòmita. També Libros del Asteroide i els àlbums il·lustrats infantils d’ING edicions.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
No, gens, però sé perfectament on trobar cada llibre.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Segurament alguna relacionada amb llibres i persones.
