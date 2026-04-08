Cultura, gastronomia i música al FestIN
El Festival de Cultura & Gastronomia de València celebrarà la sexta edició del 17 al 26 d'abril i ja ha obert reserves per a gaudir d'experiències exclusives en enclavaments emblemàtics. Participen 22 llocs de la ciutat amb novetats com el Palau de la Música, Teatre Talía, Radio City, Open House o l'Església de Sant Joan del Mercat
S'han obert les reserves per a una nova edició de FestIN, el Festival de Cultura & Gastronomia de València. L'esdeveniment gastro cultural de referència, que es desenrotlla en llocs emblemàtics on els assistents poden gaudir al mateix temps d'una exclusiva oferta cultural maridada amb una experiència gastronòmica.
FestIN tindrà lloc del 17 al 26 d'abril en 22 espais de València, Gandia i Riba-roja del Túria. Cada seu oferirà una proposta particular, creant un calendari d'esdeveniments per a acostar al públic d'una manera diferent la cultura i la gastronomia, i oferint experiències úniques i irrepetibles que ja estan disponibles en la web del certamen.
hi ha experiències com la visita a l'exposició A media lumbre de l'IVAM, amb aperitiu de Carito Lourenço o al Centre del Carme, on l'imaginari de Chema Madoz es troba amb la creativitat de Begoña Rodrigo
Entre altres, hi ha experiències com la visita a l'exposició A media lumbre de l'IVAM, amb aperitiu dissenyat per Carito Lourenço (Fierro) inspirat en els materials i oficis de l'exposició. En el Centre del Carme, l'imaginari visual de Chema Madoz es troba amb la creativitat culinària de Begoña Rodrigo (La Salita) en una proposta que difumina els límits entre art i cuina.
Viatge immersiu a Bombas Gens
Bombas Gens proposa un viatge immersiu que unix història, emoció i tecnologia entorn de la llegenda del Titanic amb tapes de l'equip de Ricard Camarena maridades amb vins de Vicente Gandia. I el Museu de Belles Arts proposa un recorregut per l'obra de Muñoz Degraín que es traduïx en plats de María José Martínez (Lienzo) inspirats en la cuina de Quaresma.
En la presentació han participat Paula Llobet, regidora de Turisme, Innovació i Inversions a l'Ajuntament de València; el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero; i el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá. Així mateix, han assistit el regidor de Cultura i Patrimoni, José Luis Moreno i el diputat de Turisme, Pedro Cuesta.
Paula Llobet, ha sigut l'encarregada de presentar esta sexta edició de FestIN, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de València, a través de la Fundació Visit València, en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació de València i les diferents seus i cuiners participants. “FestIN és una de les millors expressions del que som com a ciutat i com a destí: cultura, gastronomia i creativitat treballant juntes per a generar experiències úniques. Este festival permet continuar posant en valor el Rebost del Mediterrani, el nostre producte, el nostre territori i el talent dels nostres xefs, connectant-lo amb espais culturals que formen part de la nostra identitat. A més, esta edició reforça la connexió amb l'estratègia València Music City. Incorporem espais on la música també té un paper protagonista, ampliant el diàleg entre disciplines i enriquint l'experiència del visitant des de tots els sentits”, ha assenyalat la regidora Paula Llobet.
El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, ha destacat que “FestIN és un clar exemple de com la gastronomia i la cultura es convertixen en una plataforma per a mostrar al món l'essència del nostre territori: la nostra història, el nostre art i la nostra actitud mediterrània”. Així mateix, ha subratllat que este tipus d'iniciatives “reforcen la unió entre gastronomia, cultura i territori, i permeten obrir la cultura a nous públics, oferint experiències que van més enllà del gastronòmic, on asseure's a la taula és també una manera de sentir, aprendre i compartir”.
Seus i propostes gastronòmiques
Tota la informació ja es pot consultar i reservar experiències en la web del certamen: www.festinvalencia.com. Entre els dies 17 i 26 d'abril es podrà gaudir de FestIN en: Centre del Carme Cultura Contemporània, Centre d'Art Hortensia Herrero, Museu de Belles Arts de València, IVAM, Caixaforum València, Les Arts, Bombas Gens, Museu de la Seda, Celler de PROAVA S. XIII, Sala Russafa, Casa Museu Benlliure, Galeria Shiras, Set Espai d’Art, Galeria Rosa Santos i Galeria Jorge López, Palau de la Música, Teatre Talia, Radio City, Open House València i Sant Joan del Mercat. I un any més, se sumen les localitats de Gandia amb el Palau Ducal dels Borja i Riba-roja amb el Museu Visigot.
En la proposta de combinar cultura i gastronomia que oferix FestIN, cada una d'estes seus comptarà amb una experiència de fusió amb partners gastronòmics com: La Salita (Begoña Rodrigo), Fierro (Carito Lourenço) , Bombas Gens (Ricard Camarena i Bodegas Vicente Gandia), Contrapunto, Lienzo (María José Martínez), Rebò Restaurant (Lina Marcela), Tano Pastisseria, La Oficina (German Carrizo), Vicente Patiño, Simposio (Roger Julián), Pago de Tharsys, Fraula, Novaterra, Tobar Cabanyal (Rosa Santos, Jorge López i Pascual Medel), Flores Raras (Carolina Álvarez), Colmado LaLola, Olhöps Cervecería Artesanal, Paraíso Travel (Junior Franco), 2 Estaciones (Mar Soler i Alberto Alonso) i Valencia Club Cocina (Lluis Penyafort i Guillermo Micó).
Experiències
•Aperitivo con Carito Lourenço (IVAM + Fierro): Visita a exposició A media lumbre amb aperitiu dissenyat per Carito Lourenço (Fierro) inspirat en els materials i oficis de l'exposició.
•Festín en blanco y negro (CCCC + La Salita): En el Centre del Carme, Begoña Rodrigo (La Salita) crea una degustació en blanc i negre basada en l'univers visual de Chema Madoz.
•De lo divino a lo terrenal (Museu de Belles Arts + Lienzo): L'obra de Muñoz Degraín es traduïx en plats de María José Martínez (Lienzo) inspirats en la cuina de Quaresma.
•Tras de la cortina (CAHH + La Oficina): En el Centre d'Art Hortensia Herrero, recorregut per art i cocteleria que culmina amb proposta gastronòmica de La Oficina (Carito & Germán).
•Sinfonía de sabores en el Jardín (Palau de la Música + Vicente Patiño): Als jardins del Palau, Vicente Patiño convertix la música clàssica en un viatge gastronòmic.
•El gusto por la escena (Les Arts + Contrapunto): Visita a Les Arts que acaba amb menú en Contrapunto inspirat en l'òpera Salomé.
•À la Carte. Titanic (Bombas Gens + Ricard Camarena + Vicente Gandia): Experiència immersiva en Bombas Gens amb tapes de l'equip de Ricard Camarena maridades amb vins d'este celler.
•El sabor de la exposición del 29 (Museu Benlliure + Simposio): Al jardí del museu, Roger Julián (Simposio) crea una degustació basada en iconografia ceràmica valenciana.
•Rutas de Seda (Museu de la Seda + Espai Seda + Pago de Tharsys): Visita al museu amb menú d’Espai Seda inspirat en la Ruta de la Seda i maridatge valencià.
•Iglesia de los Santos Juanes x Fraula (Església de Sant Joan del Mercat + Fraula): Recorregut per l'església que culmina amb degustació contemporània de Fraula sobre receptes tradicionals.
•Los Mundos de Alicia (CaixaForum + Novaterra): Visita a l'exposició amb proposta gastronòmica de Novaterra inspirada en l'univers d'Alicia.
•Tres territorios, tres galerías, tres vermuts (Set Espai d’Art + Rosa Santos + Jorge López + vermuts locals): Ruta per tres galeries amb vermuts i aperitius que representen Alacant, Castelló i València.
•Flores raras fuera de campo (Shiras Galeria + Flores Raras): Art de Cristina Gamón interpretat en clau gastronòmica pel restaurant Flores Raras (Quique Dacosta).
•Goya: arte, flamenco y sabor (Teatre Talia + Colmado LaLola): Espectacle escènic sobre Goya que continua amb menú tradicional reinterpretat en LaLola.
•Vínculos (Sala Russafa + Olhöps): Obra teatral sobre relacions humanes que es prolonga amb cerveses artesanes i croquetes en Olhöps.
•En uno u otro lugar (Radio City + Paraíso Travel): Música en directe traduïda en plats pel xef Junior Franco (Paraíso Travel).
•Del mosaico Nolla al paladar (Open House + 2 Estaciones): Visita al patrimoni Nolla amb ‘showcooking’ de 2 Estaciones inspirat en les seues formes i colors.
•Entre flores y magia (Proava + Valencia Club Cocina): Experiència en celler que unix còmic i gastronomia amb degustació maridat per xefs de Valencia Club Cocina.
•Secreto Visigodo (Museu Pla de Nadal + Rebò): Ruta arqueològica en Riba-roja que culmina amb banquet visigot en Rebò.
•La Canyamel dels Borja (Palau Ducal + Pastisseria Tano): Visita històrica a Gandia amb degustació de dolços inspirats en receptes del segle XVI.
