Exposició
La Casa Museu Benlliure exhibix tres noves obres del pintor durante l'etapa a Roma
L’Ajuntament de València ha adquirit a una casa de subhastes els quadres 'La doma', 'En la Posada del Sol' i 'Campament gitano', tots ells obra de José Benlliure, per un import de 30.010,11 euros
La Casa Museu Benlliure exhibeix ja les últimes adquisicions: 'La doma', 'En la Posada del Sol' i 'Campament gitano', totes elles obra del pintor José Benlliure (1855-1937). El mes de desembre passat, l'Ajuntament de València va adquirir els quadres a la casa de subhastes Arca Online València S.L S.L, per un import de 30.010,11 euros, per a l’exposició a la casa museu. Després de finalitzar una xicoteta intervenció en una de les obres, s’hi mostren ja al públic en el que fora el domicili particular de l'artista valencià, al Carrer de la Blanqueria, 23.
Es tracta de tres exemples de la producció de José Benlliure a Roma, ciutat en la qual s'instal·laria al 1879 i en la qual fixaria la seua residència durant més de trenta anys. Al començament d'este període, el pintor es dedicaria a elaborar xicotetes taules de tema anecdòtic i factura primorosa que van aconseguir un gran èxit al mercat artístic europeu gràcies al detallisme, a la pinzellada solta i precisa i al colorit vibrant de les composicions, característiques presents als tres olis recentment adquirits per l'Ajuntament.
“Amb la compra esmentada, incorporem als fons de la Casa Museu Benlliure tres obres representatives de l'etapa romana del pintor, escassament representada en les col·leccions municipals”, ha declarat l'edil d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno. “Una adquisició amb la qual igualment restablim la coherència i la continuïtat del relat museogràfic de la casa museu, després de l'alçament l'any passat del depòsit temporal que fins a la data suplia esta mancança i el buit consegüent en el discurs expositiu permanent de la institució, que suma ara un atractiu nou”.
Descripció i característiques
La primera de les obres, 'La doma' (13x19’5 cm), representa una escena simpàtica en la qual un frare té dificultats a l'hora de muntar un ruc, que, enfurit, alça les dos potes posteriors alhora, dificultant el maneig del seu improvisat genet. En un segon plànol, una sèrie de personatges, vestits de llauradors i de militars del segle XVIII, contemplen divertits l'espectacle, mentre canten i toquen instruments. El succés transcorre al pati d'una casa pairal amb una gran porta protegida per una gran volada. L'obra va ser subhastada a la casa de subhastes Christie’s amb el nom de 'Fora de control'.
D’altra banda, 'En la Posada del Sol' (13x19’5 cm) s'emmarca en l'anomenada pintura de “catracòlica” i té com a protagonistes diversos soldats vestits a la manera del segle XVIII. L'escena té lloc a una replaceta situada al costat d'una casa pairal amb arc de mig punt encegat identificada amb un rètol com la “Posada del Sol”. Davant de la porta, quatre personatges armats amb espases i espingardes conversen alegrement. A l'esquerra, una escalinata rematada amb barana amb bolons, presenta altres personatges secundaris. Esta obra va ser també subhastada en Christie’s amb el títol de Fora de servici.
Finalment, 'Campament gitano' (20x30 cm) representa una escena costumista en la qual 12 personatges se situen amb naturalitat en un entorn pròxim a la mar. Sota un intens celatge, apareixen un sistema muntanyenc, un caseriu fortificat i dos cases de teulades vermelloses. A l'esquerra, sota l'ombra d'una barca encallada, dos dones cuinen mentre cuiden dels fills més xicotets, en el centre un grup de quatre xiquets juguen disposats en rogle, darrere d'ells tres hòmens treballen al costat d'una botiga improvisada i a la dreta un home muntat sobre un ruquet alça la mà acomiadant-se d'altres personatges.
Anteriors adquisicions
Les tres obres adquirides recentment se sumen a la compra en subhasta de les pintures 'Sopa l convent d'Assís' i 'Venedora de dacsa', i a la donació del 'Retrat de Rafael Pastor González', igualment obra de José Benlliure. A l'estiu de 2023, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic va adquirir el quadre 'Sopa al convent d'Assís', per 20.065,60 euros (comissions i IVA inclòs). La compra es va realitzar a través de la subhasta en línia organitzada per la casa Setdart. Després de sotmetre's a un procés de neteja i de consolidació, la pintura va passar a formar part de la col·lecció permanent de la Casa Museu Benlliure.
Un any després i, en concret, el 26 de juliol de 2024, la Junta de Govern Local va acceptar la donació del 'Retrat de Rafael Pastor González', valorat en 9.000 euros i realitzat l'any 1909, data que es dedueix de la dedicatòria existent en el seu angle superior dret: “A Rafael Pastor, el seu amic José Benlliure. 1909”. La donació esmentada va ser efectuada per Carmen Gemma Pastor Estevan sense cap contraprestació econòmica i també va passar a integrar-se als fons artístics de la Casa Museu Benlliure. Rafael Pastor va ser un metge, catedràtic de medicina i rector de la Universitat de València entre els anys 1916 i 1927.
Amb posterioritat en el temps, el 17 de juliol de 2025 el Servici de Patrimoni Històric i Artístic va adquirir en subhasta (casa Setdart) un altre quadre de José Benlliure, 'Venedora de dacsa', també conegut com a 'Venedora de panolles' i 'Panollera', i en el qual una venedora ambulant, d'edat avançada, torra una panolla de dacsa sobre una llar. Es tracta d'un oli sobre tela de 55 x 68 centímetres pintat cap al 1920 i adquirit per un import total de 4.514,76 euros (comissions i IVA inclosos). L'obra, restaurada a la fi de l'any passat, s'exhibeix des de llavors juntament amb la resta dels fons de la Casa Museu Benlliure.
