En el 'western' del món actual, Trump és el dolent
Trump seria el dolent en qualsevol escenari, però he començat pel western perquè crec que és el que millor li aniria, si s’hagués dedicat al cine, en lloc de la política i els negocis. En un retrat psico-cinematogràfic per a fer westerns, seria l’amo d’un enorme ranxo, que el vol augmentar forçant els petits propietaris a vendre o a marxar; també és el propietari del Saló del poble i de les dones que hi treballen i que l’odien en veu baixa. És desvergonyit, controla el shérif, l’alcalde i el jutge; és immoral, avariciós, avesat als abusos inclosos els sexuals; és mentider i dèspota; és analfabet, narcisista, xenòfob, masclista i fastigós... Estem fent un retrat imaginari del personatge, que es pot retocar al gust de cadascú i encara podem afegir que és un fatxenda que tem donar la cara si no va protegit de sicaris i d’una clac que l’aplaudeixen incondicionalment; és poc instruït i intel·lectualment dubtós...
Lamentablement i això ja no és imaginari, el Trump real és president dels Estats Units, pot ser que el pitjor que han tingut mai els ianquis. Com fou possible que fos el candidat republicà? Ho fou perquè reuní els vots de l’Amèrica profunda, dels qui assaltaren el Capitoli i gent així, dels inversors en armament i de l’extrema dreta... Des del moment que l’investiren posà en marxa la promesa electoral de no participar en cap organisme d’ajuda als països en crisi i això ja ho ha fet i també ha fet sortir els USA de tots els organismes internacionals i ho farà de l’OTAN.
Però, ha incomplit la promesa de no enviar l’exèrcit fora dels EEUU i no participar en cap guerra i des que fou investit encara no ha parat de participar en totes les accions imaginables i il·legals: capturar el president de Veneçuela; ajudar Netanjahu en Gaza, Palestina i el Líban; i dirigir la guerra contra l’Iran, als qui té amenaçats que si no fan el que vol, els arrasarà¡ Du el món de cap ressuscitant i augmentant els aranzels d’importació i ha amenaçat amb incorporar-se Canadà, Groenlàndia, Cuba que serà la propera agressió, Mèxic, Panamà... És un home que amenaça per sistema i molts països el temen. La part més positiva són les eleccions del 3 de novembre, que si no les guanya serà la manera més fàcil d’acabar el malson que estem vivint. Podria ser, perquè molta gent i republicans importants, l’estan abandonant...
