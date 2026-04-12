Ontinyent celebra el centenari del mestre Ferrero com un projecte col·lectiu i viu

Cultura popular i noves mirades s’uneixen per homenatjar una figura clau de la música valenciana en un programa on les societats musicals tenen un paper protagonista

Ontinyent i el seu homenatge al mestre Ferrero.

Ontinyent viu enguany una commemoració especial: el centenari del mestre Ferrero, una figura imprescindible per entendre la música festera i el patrimoni sonor valencià. La ciutat ha impulsat un projecte ampli, participatiu i amb vocació de permanència, que està implicant tant les societats musicals com el conjunt del teixit cultural.

Tal com explica el coordinador de la Comissió del Centenari, Rafael Soler, es tracta d’una celebració que «vol transcendir Ontinyent i arribar a tota la Comunitat Valenciana i a la resta d’Espanya, deixant una empremta en la memòria musical valenciana». En este sentit, el projecte s’ha plantejat com una suma d’accions que connecten tradició i contemporaneïtat, i que situen la música com a eix vertebrador.

Un acte central amb les bandes com a protagonistes

Un dels moments més destacats del centenari serà un gran concert d'homenatge a tres bandes, el 25 de juliol a l'esplanada de Tortosa y Delgado, amb la participació de les societats musicals La Unió, l'Agrupació Musical Ontinyent i Tot per la Música. Una gran trobada musical al voltant de la figura del mestre Ferrero. Esta dimensió col·lectiva és clau dins del projecte, que entén les societats musicals com a hereves i transmissors directes del seu llegat.

Centenari del mestre Ferrero.

El centenari s’articula a través d’una programació diversa que demostra la voluntat d’arribar a diferents públics. Entre les iniciatives més destacades, trobem la creació del Museu Mestre Ferrero al Palau dels Barons de Santa Bàrbara; la creació d'un còmic sobre la seua figura; fites musicals claus al calendari, com al Certamen de Bandes de la Disputació de València i, sobretot, el clímax als Moros i Cristians de la localitat, amb l'apoteòsic 'Chimo'.

Un llegat fonamental per a la música valenciana

Des de la FSMCV, la presidenta Daniela González ha volgut destacar la importància d’esta commemoració: «El mestre Ferrero és una figura fonamental per entendre la nostra música i la nostra identitat com a poble. Este centenari és una oportunitat per reivindicar el seu llegat i per continuar projectant-lo cap al futur des de les nostres bandes».

Soler resum el llegat del mestre i l'esperit d'estes celebracions: «La ciutat que el va veure nàixer li ha dedicat un parc, una escola de música i, cada estiu, la seua memòria ressona en el tradicional concert 'Memorial Mestre Ferrero', en el majestuós acte de la interpretació de 'Chimo' i en els compassos de la Festa de Moros i Cristians. Però més enllà dels homenatges, roman la seua lliçó més profunda: que la música festera pot ser art, emoció i memòria col·lectiva».

