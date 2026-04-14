Bologna Children's Book Fai
L’AEPV consolida la presència valenciana en l’encontre professional de literatura infantil i juvenil més important del món
Hi participaran les editorials valencianes Andana Editorial, Iglú editorial, Savanna Books, Litera Libros, Tu cuento y Tú, Batidora ediciones, Grupo Editorial Sargantana, Media Vaca, Editorial Gusanillo i Algar
De la mà de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), una desena d’editorials valencianes participen enguany en la 63a edició de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya —la Bologna Children's Book Fair, coneguda amb les sigles BCBF—, l’encontre professional literari més gran dedicat al món del llibre infantil i juvenil en l’àmbit global. Totes estaran presents en l’estand de la Federación de Gremios de Editores de España gràcies al suport de la Generalitat Valenciana.
Aquest any la BCBF se celebra fins al 16 d’abril i reuneix tres esdeveniments: la fira actua com esdeveniment paraigües, però paral·lelament se celebren també la BolognaBookPlus, per a l’edició, i la Bologna Licensing Trade Fair/Kids, mercat de llicències internacionals. Aquest any, s’ha d’afegir, el país convidat d'honor és Noruega, qui presentarà un programa especial d'exposicions i tallers tant en la fira com a la ciutat.
Les editorials valencianes hi participaran en totes tres vessants de l’esdeveniment, amb especial atenció a la internacionalització del sector valencià i la captació de talent internacional pel teixit editorial local. Hi participaran les editorials valencianes Andana Editorial, Iglú editorial, Savanna Books, Litera Libros, Tu cuento y Tú, Batidora ediciones, Grupo Editorial Sargantana, Media Vaca, Editorial Gusanillo i Algar.
“La BCBF és una escala molt rellevant en el projecte internacional de la nostra Associació, gràcies a la cooperació amb Generalitat Valenciana i la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. A Bolonya trobem socis internacionals per a executar projectes, i empreses amb les quals negociar drets literaris”, explica Pedro F. Medina, president de l’AEPV. “Enguany la fira de Bolonya ha guanyat especial interés per la cancel·lació del Festival d'Angoulême que habitualment se celebrava al gener. Aprofitarem aquesta oportunitat per a oferir un programa de Fellowship, dirigit per IVACE, que convidarà a empreses internacionals a la nostra ciutat: una feina molt útil perquè les nostres editorials puguen tancar les oportunitats de negoci que comencen a gestar-se en qualsevol de les fires internacionals a les quals assistim com AEPV”, afegeix.
D’aquesta manera, la setmana pròxima la presència valenciana a Bolonya permetrà que les editorials valencianes se situen en el centre de diàleg global de referència, tant pel que fa a la fira, els seus estands i les seues activitats, com per l'intercanvi de drets d'autor en els àmbits editorial, multimèdia, de llicències, il·lustració i animació.
L’AEPV consolida, un any més, l’empremta valenciana en un mercat global al qual acudeix representació de l’organització empresarial dels editors valencians des de 1998. El sector del llibre infantil i juvenil valencià destaca en el panorama internacional a través, d’una banda, de la participació col·lectiva en la fira italiana i, d’altra, del treball d’editorials que han reeixit al mercat internacional com ara Edicions Bromera, Andana Editorial, Media Vaca (‘BolognaRagazzi Awards’ durant les edicions de 2016 i 2019) o Litera Libros (Menció Especial als ‘BolognaRagazzi Awards’ de 2022 i 2024). Cal assenyalar també la destacada trajectòria i qualitat dels treballs dels professionals de la il·lustració valenciana en aquest escenari, aspectes que han contribuït al desenvolupament de la indústria valenciana del llibre LIJ.
Segons dades de la Federación de Gremios de Editores de España, les exportacions del sector del llibre espanyol suposaven en 2024 una facturació de 332,69 milions d'euros. I la Literatura Infantil i Juvenil de l'Estat suposa el 13,64% de tots els exemplars exportats. Més del 30% de les editorials valencianes es dediquen al llibre infantil i juvenil, el qual suma més de 5.000 títols d’un catàleg que s’enriqueix anualment amb una mitjana de 150 novetats editorials. El sector infantil i juvenil representa un 35% de la facturació del total valencià del llibre, percentatge que l’any 2022 va estar prop dels 12 milions d’euros, dels quals, el 50% pertanyen als llibres editats en valencià.
Bolonya, capital mundial de la literatura infantil i juvenil
La 63a edició de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya (BCBF) se celebrarà al Centre d'Exposicions de Bolonya del 13 al 16 d'abril de 2026. Una cita que, al llarg de sis dècades, ha destacat en la recerca de nous talents i la promoció de continguts editorials per a infants i joves. Amb una visió cada cop més àmplia, actualment la BCBF inclou diversos sectors del món editorial per assegurar noves oportunitats de negoci, amb BolognaBookPlus i Bologna Licensing Trade Fair/Kids.
L'esdeveniment reflecteix els canvis d'un món interconnectat a través de tres dimensions d'un mateix negoci editorial. La programació d'enguany s'amplia amb nous espais per fomentar segments de mercat en evolució. Per al 2026, s'esperen uns 1.500 expositors de 90 països i regions, amb noves incorporacions com Barbados, Camerun, Nepal, Ruanda, Trinidad i Tobago, Uruguai, Uzbekistan i Zàmbia.
El país convidat del 2026, Noruega, gaudirà d’activitats pròpies. Els editors podran explorar el ric paisatge editorial escandinau a través del programa "What if?", que a més presentarà les obres de 49 il·lustradors seleccionats en una exposició, juntament amb un programa de conferències i trobades amb autors i artistes.
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
- Las últimas barracas de l'Horta de València
- La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13