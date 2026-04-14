La Vela llatina al cinema documental soviètic sobre la Guerra Civil espanyola
Les imatges de l’Albufera i la vela llatina van ser una estampa típica valenciana en la fotografia i el cinema documental estranger i estatal durant el segle XX. Més concretament, existeix una pel·lícula dels anys trenta sonoritzada i en blanc i negre, en la qual vam identificar en una escena, aquestes embarcacions navegant per un dels canals d’aquest parc natural. D’aquesta manera ho vam contar, el 2017, a la revista de cultura “El Salt del Llop” editada per l’Ajuntament de Catarroja.
Aquest film, anomenat “Ispania”(URSS, 1939), va ser editat per Esfir Shub (1894-1959) per a la productora Mosfilm, en qualitat de directora, amb una durada total de quasi una hora i mitja. Aquesta tasca va ser realitzada, principalment, a partir de la selecció d’una gran quantitat d’imatges preses a l’Estat espanyol, durant la Guerra Civil, pels càmeres i periodistes soviètics Roman Karmen (1906-1978) i Boris Makasséiev (1907-1989), per al noticiari cinematogràfic específic sobre aquesta contesa, “K SOBITIYAM V ISPANII” o “Els esdeveniments en Espanya”.
Aquest informatiu, que va ser produït pels estudis de la Soiuzkinochronica a Moscou, està compost per vint documentals amb imatges filmades en gran manera per aquests dos corresponsals, entre l’agost del 1936 i el juliol del 1937. De fet, com arreplega Alfonso Del Amo al seu “Catálogo General del Cine de la Guerra Civil” (1996), aquest equip va arribar a rodar divuit mil metres de pel·lícula que enviaren a aquesta productora ubicada a la capital de l’URSS per al seu muntatge, juntament amb nombrosos materials filmats per cineastes espanyols.
A més a més, al seu llibre Del Amo també confirma que l’esmentat fragment en què apareixen les embarcacions de vela llatina corresponen a l’Albufera, el qual va ser muntat primerament al número tretze d’aquesta sèrie documental de desembre del 1936. Aquesta entrega es conserva juntament amb la resta de cintes del noticiari, a l’Arxiu Estatal Rus de Cinema Documental i Fotografia en Krasnogorsk (RGAKFD). També podem trobar còpies d’aquest material a la “Filmoteca Española” i al destacat “Gaumont Pathé Archives” francés.
En el cas de la pel·lícula “Ispania”, aquesta mateixa escena es troba, justament, en la part introductòria de la pel·lícula en la qual apareixen, prèviament, estampes típiques de Galícia de gran interés i, posteriorment, altres visions tradicionals de terres valencianes com una barraca o la recollida de la taronja a un hort. Cal destacar que tant aquest llargmetratge com al noticiari “K SOBITIYAM V ISPANII”, es troben carregats, en general, d’un destacat sentit simbòlic de suport a la Segona República. Tot açò dintre del context de lluita que es va haver de lliurar durant la Guerra Civil espanyola contra el feixisme i, més concretament, contra les tropes franquistes i els seus aliats com van ser l’Alemanya de Hitler i la Itàlia de Mussolini.
En definitiva, un interessant document audiovisual de l’any 1936 que va permetre mostrar a l’aleshores Unió Soviètica, la tradició de la vela llatina al nostre territori. Aquesta pràctica declarada bé d’interés cultural immaterial es troba molt arrelada, a través d’associacions, al terme municipal de València i a algunes poblacions de les comarques de l’Horta Sud i de la Ribera Baixa, dintre de l’àmbit geogràfic del Parc Natural de l’Albufera.
Dediquem aquest article a la memòria del poeta i bibliotecari Ramon Guillem (Catarroja, 1959-2024), que va ser un bon amic i el director de la revista cultural “El Salt del Llop” (2016-2019).
