L'abolició de la prostitució protagonitza la nova edició del Feminari de la Diputació de València
L'escriptora Rosa Cobo i l'activista feminista Sindy Takanashi participaran entre el 7 i el 8 de maig en la novena edició del congrés organitzat per l'àrea d'Igualtat, amb el títol ‘Prostitució: l'abolicionisme com a resposta’
J. Vázquez
L'abolicionisme com a resposta a la prostitució. Eixe serà el tema sobre el qual versarà la nova edició -la novena- del Feminari de la Diputació de València, un certamen que se celebrarà els dies 7 i 8 de maig en el Centre Cultural la Petxina. La vicepresidenta i responsable d'Igualtat, Natàlia Enguix, presentarà este pròxim dilluns el programa del congrés, "un fòrum de debat en clau feminista, absolutament consolidat, que enguany comptarà amb ponències com la de l'escriptora i investigadora Rosa Cobo, i testimoniatges com el de Sindy Takanashi, una dona que ha aconseguit eixir del drama de l'explotació sexual i que hui és mare i activista feminista".
En concret, el debat proposat per a este IX Feminari de la Diputació girarà entorn de la prostitució i la seua abolició com a resposta. En eixe context, l'escriptora càntabra Rosa Cobo, presidenta de la Xarxa Acadèmica Internacional d'Estudis de la Pornografia i Prostitució (RAIEPP), pronunciarà la ponència inaugural sobre la prostitució i l'abolicionisme en el segle XXI. Com explica l'entitat provincial en un comunicat, Cobo ve publicant llibres en clau feminista "des de principis dels noranta, i ha rebut nombrosos reconeixements al llarg de la seua trajectòria, el més recent el Premi Bones Pràctiques en Investigació Acadèmica per L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
Investigadores, politòlogues o advocades
Les dos jornades de debat, que inaugurarà el president de la Diputació, Vicent Mompó, amb la vicepresidenta Natàlia Enguix en la vesprada del dijous 7 de maig, comptaran amb diferents perfils entre les ponents i moderades, des d'investigadores a politòlogues, passant per professores, advocades, periodistes i cineastes, totes elles amb un nexe comú: el seu activisme feminista. Entre l'elenc de professionals que donaran a conéixer els responsables provincials dilluns que ve, trobem a l'activista feminista i creadora de contingut Sindy Takanashi. "El seu testimoniatge resulta especialment interessant en un fòrum que aborda l'abolicionisme de la prostitució, ja que Sindy va viure en primera persona el drama de l'explotació sexual amb només 17 anys", afirmen.
El Feminari de la Diputació, per tant, arrancarà el dijous 7 de maig a les 16.00 hores i comptarà amb dos jornades de debat: la vesprada del dijous i la matinal del divendres, que finalitzarà amb la clausura i les conclusions del congrés a càrrec de la vicepresidenta Enguix.
Edicions prèvies
Esta nova edició del Feminari es dona després que la de 2025 estiguera marcada pel paper de les dones com a protagonistes actives de la història i del feminisme. Entre les convidades va estar, sense anar més lluny, la catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona Mary Nash, que va ser l'encarregada de realitzar la conferència inicial titulada 'Feminisme, relats de gènere i cultures polítiques', a més d'altres figures com la filòsofa i experta en ecofeminisme, Alicia Puleo; l'especialista en llenguatge inclusiu, María Martín Barranco, o l'actriu, guionista, escriptora i directora de cinema Letizia Dolera. En edicions prèvies, esta iniciativa -inaugurada fa una dècada- s'ha centrat en la commemoración dels 20 anys de l'aprovació de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, l'estret vincle entre dona i democràcia o els reptes i realitats que encara afronten en l'actualitat, entre altres temes.
