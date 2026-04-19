A ritme de banda
Xilxes impulsa un curs per reforçar la transmissió musical entre generacions
Castelló Brass llança una iniciativa amb la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes per activar l’alumnat i reforçar el vincle amb la banda
La música es transmet. I en eixe procés, les societats musicals continuen sent el centre de tot. Així ho ha demostrat la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes, amb el curs “Un dia amb Castelló Brass”, una iniciativa que ha reunit alumnat i músics de la banda en una experiència compartida de formació i convivència.
La proposta naix amb l’objectiu de generar nous estímuls per als seus integrants. Tal com explica el seu president, Alberto Gómez, “sempre intentem fer coses per a motivar els nostres integrants, els alumnes de la banda”, i destaca que el projecte, proposat per un membre del quintet vinculat al municipi, ha suposat “una gran motivació per als alumnes”.
Eixir de la zona de confort
El curs, organitzat per l’Ajuntament de Xilxes amb la col·laboració de la Unió Musical i Caja Rural de Xilxes, ha reunit 34 participants d’edats compreses entre els 12 i els 80 anys, combinant alumnat d’ensenyament elemental i professional amb músics de la pròpia banda.
Durant dos dies, s’han desenvolupat sessions tècniques, treball d’ensemble i activitats de música de cambra, en un format que ha permés adaptar els continguts a diferents nivells i realitats. Però més enllà de l’estructura, el que destaca la societat és l’impacte que ha tingut en els participants.
Segons el president de la Unió Musical, Alberto Gómez, l’experiència “ens ha fet eixir de la zona de confort” i ha contribuït a activar la banda com a col·lectiu. Una sensació compartida també per l’alumnat, que ha pogut treballar des d’una perspectiva diferent, complementària a la que reben habitualment a l’escola de música.
Aprendre des de la proximitat
Des de Castelló Brass remarquen que el curs no tenia com a objectiu jutjar el nivell dels participants, sinó reforçar-lo des d’una mirada positiva: posar en valor allò que ja fan bé i oferir recursos per continuar avançant.
En este sentit, subratllen la importància d’entendre estos cursos com una suma al treball que es fa durant tot l’any a les escoles de música. Una manera d’aportar noves metodologies i perspectives, sempre des del respecte al professorat i al procés formatiu dels alumnes.
El resultat ha sigut una experiència en què la tècnica, la convivència i la música han anat de la mà, amb moments destacats com l’audició final al Teatre Municipal de Xilxes.
La banda com a espai de vida
Un dels elements més rellevants del curs ha sigut la convivència entre generacions. Des de joves estudiants fins a músics adults. Per a Castelló Brass, este és un dels grans valors del projecte: mostrar que els músics professionals provenen d’eixe mateix context. “Som músics formats en escoles i bandes de poble com ells”, expliquen, reivindicant la banda com un espai compartit que va més enllà de la música.
Una idea que connecta directament amb el sentiment que es va viure durant el curs: la banda com a segona família.
Un model a repetir
L’experiència ha deixat una empremta clara en la societat musical, que ja mira cap al futur amb la voluntat de donar-li continuïtat. “Ha sigut una experiència fantàstica, ens ha activat com a societat i buscarem repetir-lo l’any que ve”, afirma Alberto Gómez.
Més enllà del cas concret de Xilxes, iniciatives com esta posen en valor el paper actiu de les societats musicals com a generadores de projectes, capaços de dinamitzar la seua base social i reforçar la transmissió del coneixement musical.
