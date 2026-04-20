La Fira del Llibre calfa motors per a omplir Vivers de llibreries i editorials: “Tornem a superar el rècord de casetes”
Va de Llibres parla amb el director de la Fira del Llibre de València, Pau Pertegaz, i avança detalls de la 61 edició de la segona fira literària més important de l’estat
Francesc Miró
Pau Pertegaz va assumir la direcció de la Fira del Llibre l’any passat, juntament amb Roberto Ramiro a la direcció tècnica. A hores d’ara, l’esdeveniment que preparen ja calfa motors per a tornar a omplir, del 30 d’abril al 10 de maig, els jardins de Vivers. Parlem de la imminent arribada de Fira més rellevant de l’any per a les llibreries, les editorials i els valencianes i valencianes.
Pocs dies abans de Sant Jordi, moltes editorials i llibreries es preparen. Com afronta la Fira i el seu equip el muntatge de l'edició 61?
La primera acció relacionada amb la Fira del Llibre 2026 es va fer unes setmanes després de la Fira 2025. Amb això vull dir que l’equip del Gremi de Llibrers portem mesos preparant la 61a edició. És cert que a poques setmanes de la inauguració tot s’accelera, però treballem amb la tranquil·litat que ens donen els mesos de preparació i l’experiència d’haver organitzat les tres darreres fires amb l’equip actual.
Com espereu que es reba aquesta edició després de la celebració del seixanta aniversari?
La Fira continua amb la fórmula de protecció de les llibreries independents, foment de la bibliodiversitat, presentació de novetats literàries als diferents espais del recinte i programació de signatures d’autors i autores. Esperem que, després de la fita que va representar la 60a edició, continue rebent el mateix caliu per part del públic. De fet, la Fira del Llibre de València és la segona de l’estat espanyol pel que fa a nombre de visitants i d’expositors gràcies a les persones que la visiten.
Aquest any l'1 de maig cau divendres, la qual cosa pot animar a la gent a fer pont. Quina és la previsió de visitants? I d’activitats i convidats?
Per l’experiència de fires anteriors l’1 de maig és, precisament, uns dels dies de assistència més alta al recinte. La gent pot fer pont, però com que la Fira ocupa dos caps de setmana pot visitar-la el cap de setmana següent. En aquest sentit, la Fira és un esdeveniment molt estimat pel públic de la ciutat de València i rodalies.
Tindrem 142 casetes i 104 expositors. Tornem a superar el rècord de casetes i per primera vegada la Fira tindrà més de 100 expositors. Amb l’actual configuració dins els Jardins del Real, l’emblemàtic indret de la ciutat on se celebra la Fira des de fa més de 40 anys, comencem a tindre dificultats d’espai. Pel que fa a les activitats la Fira en programa unes 200, comptant-hi les adreçades al públic escolar els matins dels dies faeners.
Quines activitats podríeu destacar actualment?
M’agradaria destacar els Premis de la Fira del Llibre. Enguany els rebran Carme Riera i Martí Domínguez, que participaran en un acte conjunt el 9 de maig. El Premi Internacional serà per a l’autor franco-marroquina Leïla Slimani, guanyadora del Premi Goncourt, que visitarà la Fira el 6 de maig. Altre visitant internacional destacat serà Zülfü Livaneli, una de les personalitats culturals turques més reconegudes internacionalment. També cal esmentar els clubs de lectura, que sempre exhaureixen les seues places, amb Núria Cadenes i José Luis Sastre de protagonistes.
Homenatge a Piera
Com havia de ser, la Fira es clourà amb un acte d’homenatge a Josep Piera, el poeta de la Safor recentment traspassat. A més a més, hi haurà tot un elenc d’autors i autores que passaran a presentar les seues novetats literàries per la Fira, que comptarà amb les habituals signatures multitudinàries protagonitzades pels escriptors de més èxit comercial. En definitiva, com és distintiu de la Fira del Llibre, un programa divers adreçat a tots els públics, que es pot seguir dia a dia a la web firallibre.com i a l’APP de la Fira.
