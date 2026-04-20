Literatura
Què llegir el 23 d'abril? Descobrix les recomanacions dels autors valencians
Una desena d'opcions per a delectar-se amb obres "prodigioses" i reivindicar "l'immens amor de les persones que escriuen malgrat tot"
El 23 d'abril es commemora el Dia del Llibre i autors i autores valencians aposten per aprofitar la celebració per a reivindicar "l'immens amor de les persones que escriuen malgrat tot" i que delecten el públic amb creacions que, en moltes ocasions, són autèntiques "proeses". Noms reconeguts de les lletres actuals de la Comunitat Valenciana han compartit les seues recomanacions per a festejar esta data del calendari cultural amb una bona obra.
Carmen Amoraga
La guanyadora del Premi Nadal i finalista del Planeta Carmen Amoraga anima a conèixer ''El día en el que fracasé', primer títol de la valenciana Ana Teyo fruit de l'autoedició. "En este Dia del Llibre el que hem de celebrar i reivindicar és l'immens amor de les persones que escriuen malgrat tot i açò és el que representa per a mi esta obra, no només pel que diu, sinó pel que és", reflexiona l'escriptora.
Paco Cerdà
Per la seua banda, el Premi Nacional de Narrativa 2025, Paco Cerdà, suggerix dues propostes: 'La sombra del padre', d'Antoni Monegal, en Acantilado, un text entre la crònica històrica i l'exploració íntima; i 'Fascismo y populismo' (EnDebate), un assaig en el qual Antonio Scurati analitza els mecanismes dels populismes actuals.
Ana Campoy
Ana Campoy també s'unix a la llista de prescripcions amb 'A parte fácil' ('La parte fácil'), d'Ismael Ramos, publicat en gallec original en Xerais i en castellà per 'Las afueras'. Un dels seus contes, 'La liebre', ha guanyat el premi O Henry i l'ha convertit en el primer espanyol a aconseguir el preuat guardó nord-americà.
Campoy, qui atresora en el seu currículum reconeixements com a autora de literatura infantil, entre ells l'Ala Delta, crida l'atenció sobre "la doble proesa" de Leire Bilbao, Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2025 per 'Klera' (Txalaparta), que escriu poesia en èuscar plena de musicalitat.
Completa les seues recomanacions amb 'Historia de una maestra', de Josefina Rodríguez Álvarez, coneguda com Josefina Aldecoa, de qui es commemora el centenari i que, com en molts altres casos, va ser una dona la producció de la qual s'ha vist "eclipsada" per la figura del marit; i un llibre que encara no s'ha publicat però que espera amb molta expectació perquè "fa molta falta": 'El club de las modernas', d'Eva Cosculluela (Seix Barral), sobre el Lyceum Club Femení.
Xavi Aliaga
Xavi Aliaga encoratja va redescobrir la 'Poesia completa. 1971-2018' de Josep Piera, recentment mort. Publicat per la Institució Alfons el Magnànim en 2019, no és un llibre recent, però després de la defunció del mestre constituïx "la millor porta d'entrada per a conèixer el seu llegat, amb versos sensorials, d'una mediterraneïtat molt emfàtica, que ho situaven com un dels gran poetes valencians del trànsit del segle XX al XXI", assevera.
El guanyador del Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians aposta també per 'La mare' (Pòrtic, 2026). Després del seu "notable debut" amb 'Casada i callada', Emma Zafón torna amb un llibre "més madur i acabat, que partix d'una premissa aparentment innòcua per a traçar un homenatge commovedor a les dones que sostenen les famílies, sobretot en entorns rurals".
Ana Noguera
Ana Noguera coincidix que és "una bona ocasió per a rellegir i recordar una de les veus poètiques més esplèndides que acaba de deixar-nos Josep Piera, qui té un llegat poètic que retrata el paisatge, evoca la memòria, i recompon la identitat amb una enorme sensibilitat i compromís, en la nostra llengua valenciana".
També dins del gènere de poesia, es decanta per 'Acaso el grito', de María Barceló (Páramo), un "poemari intimista d'indagació personal, ple de bellesa".
Noguera inclou en la seua llista personal l'assaig 'China, la receta del prodigio. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?' (Tirant), de Salvador Beltrán. Es tracta d'una mirada "molt actual que dissecciona els elements econòmics, socials, polítics i culturals que han propiciat l'èxit del gegant asiàtic en el segle XXI".
La doctora en Filosofia i poeta conclou, en la mateixa editorial, amb 'Patologías sociales y terapias fallidas. Una teoría de la democracia como fármaco', una obra en la qual Jesús A. Fernández dona "una visió compromesa sobre els problemes actuals de la democràcia".
Marina Sanmarin
Finalment, la llibretera i escriptora Marina Sanmartin, guanyadora del Premi a la Millor Novel·la de València Negra, lloa 'La grieta', de Rodrigo Gervasi, editada per Sexto Piso.
"Em passa molt poques vegades, des els meus 48 anys, ser capaç de connectar amb la literatura d'algú que no ha complit els 30 i açò passa perquè per sobre de tot és una novel·la literàriament molt bona que, a més, parla d'una sèrie de problemes socials importantíssims, com la precarietat, l'habitatge, el consentiment o el no saber estar en el món", raona Sanmartín, a qui "el to" d'este llibre remet a un altre dels seus preferits, 'El cuarto de Giovanni', de James Baldwin.
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»