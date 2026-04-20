Va de llibres
Qüestionari de Vicent Gomis Lozano
Bibliotecari de Benissa
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
El ‘Costumari valencià’, de Bernat Capó.
2. L'últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
Trobe que la xicalla hauria d’explorar al seu aire...
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
Qualsevol de Bernat Capó, de Carme Miquel o Pepa Guardiola.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
‘Matèria de Bretanya’, de Carmelina Sánchez-Cutillas.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘Cuentos sobre Alicante y Albatera’, de Jorge Campos, amb dibuixos de Pablo Auladell.I rellegint ‘Alacant a part’, de Jose-Vicente Mateo.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
'L'Odissea' i 'La Illada', en adaptació infantil-juvenil. Mon pare em regalava el que es consideraven clàssics a Nadal.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
D'ençà que estic jubilat, sí.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
No m’agrada llegir al llit, perquè m’adorm! M’estime més llegir a la Sala d’estar.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
Una paràgraf del filòsof francés Michel Serres, que diu: "Si tu tens un pa i jo un Euro, i et compre el pa, jo tindré un pa i tu un Euro. Però si tu tens un sonet de Verlaine, o el Teorema de Pitàgores, i jo no tinc res i me l’ensenyes, al final d’aquest intercanvi jo tindré el sonet o el Teorema, però tu també l'hauràs conservat. En el primer cas hi ha equilibri. Això és mercaderia. En el segon, hi ha creixement. Això és cultura".
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
En els últims anys, Almudena Grandes. I ara mateix, David Uclés, entre d’altres.
11. Quin gènere t'agrada més?
Novel·la, amb qualsevol adjectiu.
12. Quina és la teua editorial de referència?
Alfaguara.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Els llibres a casa meua tenen vida pròpia i van agafant el seu espai de manera autònoma, per la qual cosa ordenar-los no és fàcil.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Molt probablement professor de secundària.
