Glòria March assumix la presidència de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual

La nova directiva desenvoluparà iniciatives orientades a la vertebració territorial, la promoció de les obres audiovisuals, la millora de l'entorn professional i el reforç de la col·laboració amb les administracions

Teresa Cebrián i Glòria March / Levante-EMV

María Bas

València

L’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual ha culminat el procés de renovació dels seus òrgans de govern. En no haver-se presentat més que una llista concurrent, encapçalada per l'actriu i creadora Glòria March Chulvi, i no havent-se rebut cap recurs en contra, la candidatura va ser declarada electa automàticament sense necessitat de procedir a la celebració d'una fase de votació.

El procés de renovació va concloure amb la celebració d'una Assemblea General extraordinària en les instal·lacions d'FNAC. En el curs d'esta sessió es va dur a terme la ratificació del procés per part dels socis i sòcies de l'entitat, moment en el qual el nou equip directiu va prendre possessió dels seus càrrecs, iniciant el mandat dels pròxims quatre anys i prenent el relleu de la junta directiva eixint presidida per Teresa Cebrián.

Teresa Cebrián i Glòria March / Levante-EMV

El nou òrgan de govern està integrat per un grup paritari de catorze professionals del sector audiovisual valencià, reunint perfils diversos que garantixen la representativitat en àmbits com la producció, la direcció, el guió, la composició musical i les àrees tècniques.

Noticias relacionadas

El programa d'actuació d'este equip planteja com a eixos principals el desenvolupament i l'enfortiment de l'estructura organitzativa de l'Acadèmia, impulsant el seu paper com a entitat representativa del sector a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la nova directiva desenvoluparà durant el seu mandat iniciatives orientades a la vertebració territorial, la promoció de les obres audiovisuals, la millora de l'entorn professional i el reforç de la col·laboració amb les administracions públiques.

