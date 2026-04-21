La Mostra llueix una nova imatge gràfica més actual, neta i potent
Es manté la icònica palmera amb un enfocament més contemporani
La Mostra de València - Cinema del Mediterrani estrena una identitat visual renovada, una evolució essencial per vibrar al ritme dels nous temps i l'ecosistema digital. El protagonista d'este canvi és el logotip. En el nou plantejament es manté l'ànima de la Mostra, que és la icònica palmera. De fet, lluny d'eliminar-la, s'ha redissenyat amb un enfocament més contemporani, la qual cosa aconsegueix una construcció més neta i potent. El símbol no només guanya estabilitat formal sinó que n’optimitza el rendiment per lluir en totes les plataformes digitals.
La innovació no acaba ací perquè el símbol cobra vida. Gràcies a un sistema gràfic flexible i controlat, la palmera s'adapta dinàmicament a cada peça de la nova identitat, el que genera una imatge fresca i versàtil. L'objectiu és projectar una presència més actual, neta i potent, sense perdre gens del reconeixement que Mostra de València ha construït al llarg de la història.
Per a Vicente Llimerá, director gerent del Palau, la nova imatge "porta en ella l'impuls per a seguir en el camí de convertir-la en un festival de cinema de referència”. A més, ha volgut destacar que “l'arribada de la Mostra al Palau de la Música està consolidant este nou projecte, però, sobretot, està tenint un gran impuls administratiu”. També ha agraït a Sara Mansanet que “amb la incorporació, este projecte s'està dotant d'innovació i amb la nova marca entrem en una línia de renovació que s'ajusta als nous temps”.
Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografia i Audiovisuals, ha explicat que “arranquem la 41ena edició de la Mostra de València amb una nova identitat gràfica, adaptada a les necessitats comunicatives actuals sense perdre el compromís amb la nostra història. Mansanet ha afegit que l'agència creativa Estimado José Alfredo “ens presenta una imatge modernitzada amb la qual guanyarem en visibilitat i en una implantació més completa".
Per la seua banda, Juan Vicente Falcó de l'agència Estimado José Alfredo ha explicat que esta proposta “ha sigut tot un repte, ja que l'anterior marca tenia una llarga trajectòria. S'ha buscat l'equilibri i el respecte del treball anterior amb una modernització per a poder adaptar-la als ecosistemes digitals, gràfics o grans formats, entre altres”
- El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»
- Nuevas entradas a la venta para el concierto de Aitana
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- València permitirá convertir alquerías en hoteles y crear alojamientos turísticos en huerta degradada
- Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera
- La candidata valenciana se queda a las puertas de Miss Mundo