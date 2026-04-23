L'Orquestra de València i el violinista Renaud Capuçon celebren el 39 aniversari del Palau de la Música amb un concert gratuït
El programa proposa un viatge sonor a través del romanticisme i impressionisme francesos, amb obres de Ravel, Dutilleux i Saint-Saëns, en un concert que tindrà lloc a la Sala Iturbi, este dissabte 25 d’abril a les 19.00 hores
El Palau de la Música farà dissabte que ve, 25 d’abril, el 39é aniversari i, per a celebrar-lo, ha dissenyat un concert extraordinari i gratuït de l’Orquestra de València, que tindrà lloc a la Sala Iturbi a les 19.00 hores. Les entrades es podran obtindre a través del web i de les taquilles del Palau demà divendres, 24 d’abril, a partir de les 10.00 hores.
El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacat que “este concert commemoratiu del 39é aniversari respon a la voluntat d’oferir un concert gratuït a tota la ciutadania per a celebrar junts quasi quatre dècades d’història”.
Sota la direcció del seu titular i director artístic, Alexander Liebreich, i amb el violinista Renaud Capuçon com a solista, el públic podrà escoltar un programa que proposa un viatge sonor a través del romanticisme i l’impressionisme francesos, amb obres de Maurice Ravel, Henri Dutilleux i la cèlebre Simfonia núm. 3 ‘amb orgue’ de Camille Saint-Saëns, en l’últim moviment de la qual intervindrà l’organista valencià Pablo Márquez Caraballo.
La primera part del programa s’obrirà amb una obra mestra de l’impressionisme francés: 'Une barque sur l’océan', de Maurice Ravel, tercera peça de Miroirs per a piano en la seua versió orquestral. Es tracta d’una partitura caracteritzada pels seus arpegis expansius i ritmes suggeridors, que embolcallen el públic en una escena marina i onírica d’un caràcter molt singular.
A continuació, actuarà amb l’Orquestra el brillant violinista Renaud Capuçon, premi ‘Artista de l’Any’ 2024 en els prestigiosos guardons ICMA, celebrats al Palau de la Música de València. Interpretarà, amb el seu 'Guarneri del Gesù “Panette”' (1737), que va pertànyer a Isaac Stern, 'L’arbre des songes', de Dutilleux. Es tracta d’un concert per a violí molt estimat pels intèrprets i dedicat precisament a Isaac Stern. Segons el mateix compositor, “en definitiva, la peça creix com un arbre…”; esta imatge simbòlica, així com la noció d’un cicle estacional, inspiraren l’elecció de L’Arbre des songes com a títol de l’obra.
Finalment, ja en la segona part, es podrà escoltar la romàntica Simfonia núm. 3 ‘amb orgue’ de Saint-Saëns, dedicada a la memòria de Franz Liszt. És una obra plena de la melodia i del colorit orquestral que caracteritzen el romanticisme francés i que, a diferència de la resta de simfonies romàntiques, incorpora l’orgue com a part de l’orquestra, cosa que li aporta una sonoritat monumental. Va ser estrenada en 1886 al St James’s Hall de Londres, dirigida pel mateix compositor, per encàrrec de la Royal Philharmonic Society.
El violinista francés Renaud Capuçon és conegut pel seu aplom, la profunditat del seu timbre i el seu virtuosisme. Actua amb les principals orquestres internacionals, com la Berliner Philharmoniker, la Wiener Philharmoniker, la Filarmonica della Scala o la New York Philharmonic. Ha treballat amb directors com Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel i Long Yu. El seu gran compromís amb la música de cambra l’ha portat a col·laborar amb artistes com Martha Argerich, Nicholas Angelich, Maria João Pires, Daniil Trifonov i Yuja Wang, així com amb el seu germà Gautier Capuçon. És director artístic dels Sommets Musicaux de Gstaad des de 2016 i del Festival de Pasqua d’Ais de Provença, que va fundar en 2013. A més, és director artístic de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
