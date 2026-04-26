Les Activitats Comarcals tornen per reforçar la cohesió del moviment bandístic
La nova edició s’estendrà fins a la tardor amb més de cinquanta iniciatives, com trobades de bandes i escoles, tallers formatius, concerts i tot tipus d'experiències col·lectives repartides per tota la Comunitat Valenciana
El passat diumenge 19 d'abril, al Parc del Túria de València, baix un sol, primaveral, escoles de 22 societats musicals tota la ciutat es trobaven per a mostrar el treball realitzat a les seues aules. Actuacions de bandes sèniors, juvenils o escolars i una actuació conjunta com a tancament, amb la batuta d'un jove director, servien d'exemple del que representen les trobades de bandes o escoles de música –en este cas de la demarcació de la Ciutat de València–, un dels vessants fonamentals de les Activitats Comarcals que impulsa la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Perquè amb este nou calendari la música de banda torna a trobar-se. I ho fa des del territori, des de la proximitat i des de la convivència. La nova edició de les Activitats Comarcals de la FSMCV ja està en marxa amb una programació que tornarà a convertir les comarques en espais de trobada.
Enguany, el programa inclou un total de 56 activitats, distribuïdes al llarg de tota la Comunitat Valenciana i amb calendari obert fins a final d’any. Una xifra que confirma la consolidació d’esta línia de treball i la seua capacitat per activar el teixit musical des de les pròpies comarques.
Les activitats abracen diferents formats, però tenen un element comú: generar espais de relació entre societats musicals, més enllà de l’activitat habitual de cada banda.
Les trobades com a eix central
Dins d’esta programació, les trobades comarcals continuen sent un dels principals eixos vertebradors. Estes jornades permeten compartir escenari, repertori i experiències entre agrupacions d’un mateix territori, reforçant els vincles i donant visibilitat al treball que es realitza des de cada societat.
Les trobades funcionen com a espais de convivència, on la música es combina amb la relació personal i el sentiment de pertinença a un projecte comú. A més de les trobades, el programa inclou altres iniciatives com activitats formatives, jornades de treball o trobades d’escoles de música, ampliant així el seu abast i incorporant diferents dimensions del moviment musical. Esta diversitat permet que les Activitats Comarcals no es limiten a l’àmbit interpretatiu, sinó que abracen també la formació, la pedagogia i la dinamització social de les societats musicals.
"Amb esta nova edició, la FSMCV reforça una idea que travessa tot el projecte: la música com a eina per fer xarxa. Generar espais de connexió és clau per a mantindre viu el col·lectiu i continuar avançant de manera compartida", apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.
Des de les grans ciutats fins als municipis més menuts, les Activitats Comarcals tornen a posar en circulació una manera de fer música basada en la proximitat, la participació i la convivència.
