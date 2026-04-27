Les editorials valencianes es bolquen amb la Fira del Llibre: “És un moment de trobar-se amb els lectors”
Aquest dijous 30 d’abril obre les portes la 61 edició de la Fira del Llibre i les editorials valencianes es preparen: és un moment molt important i no tan sols per les vendes
Francesc Miró
Les xifres són rellevants quan parlem de la Fira del Llibre de València, tant per als organitzadors com per a les llibreries i les editorials. L’any passat van passejar per les casetes de la 60 edició de la Fira del Llibre prop de 400.000 persones. Les vendes van créixer quasi un 20% i l’esdeveniment va albergar menys casetes que enguany: hi haurà 142 casetes i 104 expositors. Així que davant de les xifres, és normal que el sector del llibre valencià es prepare per a un esdeveniment fonamental.
Però no tot són xifres. Aquest any són moltes les editorials valencianes que s’han animat a muntar una caseta pròpia a la Fira. Bullent, Andana, Lletra Impresa, Fandogamia, Barlin, Sembra, Kiwi, Austrohongaresa, Drassana, Perelló, Grafito, Pre-Textos, Imaginaria, Bromera, Contrabando, Herder, Reclam, Postdata o Media Vaca tindran el seu propi espai i durant deu dies viuran el que moltes llibreries viuen des de fa anys.
Caseta pròpia
“Enguany, Lletra Impresa fem el desé aniversari i volem celebrar-ho com pertoca amb caseta pròpia”, ens diu l’editora del segell Mercè Climent. És la primera vegada que l’editorial que va fundar juntament amb Juli Capilla s’aventura a la Fira amb caseta pròpia. “Volem donar un servei als nostres lectors i lectores i també a les nostres autores i autors”, explica, i per això han previst “un calendari amb moltes signatures”. Per a ells “és un any de celebració, un punt d'inflexió cap a la plena professionalització”. Per tot això, la Fira, és per als editors de Lletr Impresa, “una autèntica festa de la cultura, la lectura, la intel·ligència, la democràcia i la convivència. Una vàlvula d'escapament, un oasi, enmig d'un món ple de guerres i de problemes”.
També està de celebració Barlin Libros, que enguany debuten amb caseta pròpia: l'any que ve el segell fa 10 anys. “És per això que hem considerat que ja era hora de fer el pas en aquest sentit, perquè el catàleg i la marca ja estan plenament assentats i tenen una entitat més que suficient com per a això”, ens explica Alberto Haller, editor. “Volem continuar assentant l'editorial entre els lectors i lectores valencians. Que els nostres llibres arriben cada vegada a més llars del Cap i casal i que s'associe la marca amb la qualitat i el rigor que ens agrada pensar que la distingeix”, ens diu l’editor de Barlin.
Editorials com Andana o Sembra Llibres, en canvi, fa uns anys que aposten per tindre caseta a la Fira del Llibre. Des del primer segell ens diuen que és important ser-hi per dues raons: “Primer està l’òptica de la marca: com a editorial valenciana, hem d’estar a la fira literària més important del territori, defensar el nostre catàleg i presentar les nostres novetats. Segon, i més important, la Fira representa l’oportunitat de parlar directament amb els lectors i lectores i de compartir impressions sobre els nostres àlbums i llibres”.
"Connectar amb els lectors i lectores de primera mà"
Un assumpte amb el qual coincideix l’editora de Sembra Llibres, Mercè Pérez: “És una oportunitat de connectar amb els lectors i lectores de primera mà, de tindre les seues opinions, de conéixer aquelles persones que estan comprant els nostres llibres. Els editors i les editores estem sols a casa i en les fires, o en dies com Sant Jordi, tenim l'oportunitat de parlar directament amb els nostres lectors i lectores”. I afegeix que la Fira no és tan sols un aparador de novetats: “Per a una editorial és molt interessant estar-hi present en una caseta pròpia, perquè et dona l'oportunitat de mostrar les novetats, òbviament, però també aquells llibres que potser ja fa temps que no estan en les prestatgeries de les llibreries”.
