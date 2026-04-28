Julià Guillamón

Lluís Meseguer

Acompanyant sant Jordi, han passat roses i llibres del Dia del Llibre, Festa internacional que podem considerar fundada pel republicà valencià Vicent Clavel des de Barcelona, evocant la memòria de Cervantes i de Shakespeare, i enguany ja centenària per ser oficial des de la primavera del 1926. I ara, també entre romeries ancestrals i llibertats corporals, vaja com vaja el món de malament, les Fires del Llibre tornen a acompassar comunicacions i expectatives.

Al costat de tantes noves pàgines que venen o esperen, enguany saludo l’activa primavera, amb una novetat narrativa, titulada Rascaparets. La qüestió, per començar; ¿saps què és un rascaparets? Vinga: és com li diuen a Barcelona, a allò que jo li dic mistos espetegadors. ¿I tu? Depén de l’edat. Vinga, màgia: en castellà en deien Cerillas Garibaldi...

El llibre corre com una col·lecció d’espetecs juganers i intensos, esclatats abans com articles en 'La Vanguardia', per a ser matèria de somriure o rebel·lió de durada fugaç, sense cremar-se els dits ni l’enteniment. I l’autor, Julià Guillamon, segurament cal començar per entendre’l com a fill de l’emigració valenciana de Toga, en l’Alt Millars, i nascut i viscut al Poblenou de Barcelona, segons explica en la memòria 'El barri de la Plata', que no oblidaràs.

Curiós apòstol de la natura i la cultura, crític dels jocs de viure, guionista de còmics, expert en animalets i ciutadans, biògraf d’espècimens inoblidables de la boxa, el futbol i el treball (que vénen a ser el mateix)... Si no coneixies tampoc, exposicions internacionals que ha comissariat o les que està preparant, descobriràs en el llibre titulat 'El dia revolt', la crònica d’experiència d’una de les millors exposicions sobre l’exili a l’Amèrica Llatina. O comprendràs un dels apassionants assaigs en salt de segle, 'La ciutat interrompuda', la Barcelona implicada amb les cultures i les crítiques joves d’Europa i del món. I, pel camí de dècades d’imaginació i crítica de cada dia, trobaràs la memòria de 'Les cuques', la ficció de la fàbrica de cervesa de La Moràvia, i els testimonis de La fàbrica de gel... Mentre llegim els espetecs de 'Rascaparets', i cinc obres més d’ara mateix, com el pedagògic 'El bullying i la guerra dels cotxes', Guillamon està xalant, compromés en una exposició sobre els gitanos de Catalunya, i una altra sobre el centenari de l’Exposició Internacional del 1929, quan naixia el Dia del Llibre...

