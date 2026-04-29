El guanyador de l'Oscar, Pavel Talankin, arreplegarà al Humans Fest el Premi Pau i Justícia 2026
L’últim guanyador del premi Oscar a Millor Documental visitarà València i presentarà la seua pel·lícula ‘Mr. Nobody contra Putin’ el 29 de maig amb la presència del codirector, David, Borenstein a la Filmoteca Valenciana
El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, anuncia el seu guardó honorífic: el Premi Pau i Justícia 2026 serà per al professor i videògraf rus Pavel Ilyich Talankin. El recentment guanyador de l’Oscar com a codirector del documental ‘Mr Nobody contra Putin’, rebrà el premi el pròxim 28 de maig, en l’acte d’inauguració del XVII Humans Fest que se celebrarà al MuVIM a partir de les 17 hores.
Pavel Ilyich Talankin visitarà València del 28 al 31 de maig, acompanyat del documentalista i codirector de la cinta David Borenstein i l’ajudant de direcció Katya Kize, l’equip de direcció responsable del documental ‘Mr. Nobody Against Putin’. El film, guanyador de l’Oscar a Millor Documental en la darrera edició dels premis de l’Acadèmia de Hollywood, es veurà en la Filmoteca Valenciana el divendres 29 de maig en una projecció que anirà acompanyada de col·loqui amb l’equip.
Humans Fest, el festival de la Fundación por la Justícia reconeix així la llavor de Talankin en la defensa dels drets de la infància i la joventut, temàtica central del festival enguany, en una edició el programa de la qual apel·larà a actuar sense excuses per a defensar, protegir i garantir els drets dels qui venen darrere.
Aules, propaganda i exili
El professor Talankin treballava fins a l’estrena del documental com a mestre i videògraf d’una escola primària de Karabash, en l'óblast de Txeliàbinsk, Rússia. Allà va documentar com el govern rus transformava les aules en autèntiques màquines de propaganda patriòtica, convertint-les en centres de reclutament de soldats per a mobilitzar-los al front d’Ucraïna.
Ho va capturar i ho va narrar tot en la pel·lícula ‘Mr Nobody Against Putin’, que es va estrenar a Sundance i va guanyar el premi BAFTA al millor documental abans d'aconseguir l'Oscar de la categoria. Els reconeixements internacionals, però, han anat acompanyats de l’exili: el govern de Putin el va declarar ‘agent estranger’ i el va afegir a la seua llista de proscrits en març d’aquest any. La difusió del documental a Rússia, a més, ha estat prohibida per sentència d’un tribunal que afirma que el documental “transmet una actitud negativa cap al Govern rus i l'operació militar especial”. Talankin viu a la República Txeca des d’aleshores.
Premis a Coixet i Botto
El Premi Pau i Justícia, que atorga Fundación por la Justícia en el marc del festival, té la finalitat de reconéixer la trajectòria d'una personalitat o entitat de l’audiovisual vinculada a la defensa i difusió dels Drets Humans. En anteriors edicions han rebut el premi el documentalista Hernán Zin, la Red Carpet Human Rights Film Festival, primer festival de cinema i drets humans de Palestina, la directora Isabel Coixet i les cineastes Waad Al-Kateab i Josefina Molina. També actors, productors i cineastes com Abdelatif Hwidar, Pepe Viyuela, Silvia Munt, Juan Diego Botto, Montxo Armendáriz o Puy Oria, entre d’altres.
El guardó reconeix la tasca dels qui es comprometen pels drets humans i la justícia a través de l'audiovisual. Les persones i entitats premiades es caracteritzen per la dedicació de la seua vida professional a posar veu i llum a col·lectius a qui se'ls vulneren els seus drets de forma sistemàtica. Són trajectòries que es caracteritzen per fer un cinema compromés amb la cooperació internacional, sanitat, educació, sistema judicial, sistema penitenciari i defensa de drets.
Xarxa global
Humans Fest forma part de la xarxa internacional Human Rights Film Network, juntament amb altres 52 festivals de cinema i drets humans de tot el món i és un certamen qualificador per als Premis Goya en la categoria de Curtmetratges. La XVII edició es realitza gràcies a l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana; el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); la Diputació de València; Caixa Popular, la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) i la col·laboració de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància, la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament i Teika. Per la seua banda, la radiotelevisió valenciana, À Punt, és el mitjà oficial del festival.
