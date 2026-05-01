La fragilitat es reivindica com a força escènica en Cabanyal Íntim
Teatre, dansa, performance, cabaret, música i accions participatives configuren un mapa escènic amb més de 20 propostes que batega al ritme d’un barri cada vegada més gentrificat i tensionat per la turistificació, però també sostingut per el seu veïnat
En temps de sobreexposició i saturació de soroll, la fragilitat emergeix com un acte poètic de resistència. El 14é Festival Cabanyal Íntim tornarà la setmana vinent sota el lema ‘Vulnerables’, una declaració d’intencions que posa en valor "la delicadesa emocional, social i política al centre de l’experiència escènica contemporània". Durant quatre dies, del 7 al 10 de maig, cases, comerços i espais insospitats acolliran una programació singular que desdibuixa els límits entre disciplines artístiques i proposa una relació directa, quasi tàctil i sensorial, amb el públic.
Aquesta será una edició que aposta per llenguatges híbrids i poètiques de proximitat. Creadors i companyies locals, nacionals i internacionals convergeixen en una programació que no busca respostes tancades, sinó obrir fissures des de les quals poder mirar el present. "Teatre, dansa, performance, cabaret, música i accions participatives configuren un mapa escènic que batega al ritme d’un barri cada vegada més gentrificat i tensionat per la turistificació, però també sostingut per un veïnat que resisteix i una potent xarxa cultural", destaquen des de l'organització. La imatge del cartell està firmada per Femmella, nom artístic de Vanessa Martínez Montesinos.
Entre les estrenes absolutes en format breu destaquen ‘Autoficción’, una exploració dels límits entre vida i relat dirigida i interpretada per Eva Zapico i Miguel Ángel Sweeney. ‘De fenêtre’, proposta multidisciplinària en què la creadora Merce Tienda, veïna del Cabanyal, aborda la piconadora de la gentrificació del barri des de l’experiència pròpia. I ‘Ni los huesos quedarán’, una peça delicada i tendra de teatre d’objectes, en què Arianne Algarra i Jorge Valle ens submergeixen en els laberints de la vellesa i la memòria.
Les vesprades del festival s’expandeixen amb el cicle Íntims a poqueta nit, en què conviuen la música i el nou circ. En ‘BILLIE 2.0’ (‘Ain’t nobody’s bizzness’), La Pacheca Collective homenatja la llegendària Billie Holiday, la seua música i una vida de lluita i resistència. I ‘Fragmentos’, de la companyia francesa La Víspera, proposa un univers bizarre carregat d’humor negre i circ contemporani en què res és el que sembla.
Propostes queer
Territori Performance irromp en aquesta nova edició en comerços i espais quotidians del barri. La secció acull propostes d’alt voltatge queer: ‘Coronación íntima’ de La Erreria (House of Bent); ‘Oro y piel’, en què el performer saragossà Alberto Monreal qüestiona la mercantilització del cos; i ‘PNEUMA’, un ritual escènic audiovisual sobre identitats trans coordinat per Andrés Cuesta Sacristán junt amb Marina Cardo López, Antonio Portillo Carbonel i Modis Studio. Junt amb aquestes, el dibuix, l’escriptura i l’acció en viu s’entrellacen en ‘Entre la tinta’ de la mà d’El bosc de cignes (Hu Zhao i Lin Chih Hsuan).
El festival desplega també propostes road theatre com ‘Verbena’, de Cecilia Fernández, Nia Cor i Xavier Giménez. Una peça escènica itinerant, creada expressament per al festival, que posa en escac l’amor romàntic i ens convida a celebrar la vida més enllà de les pors. La proposta infantil familiar d’aquesta edició és ‘Contigo puedo contar’, en què el singular Miguel Ángel Montilla reivindica la narració oral com a espai de trobada intergeneracional.
Aparadors vius i performance documental
La dansa ocupa un lloc destacat també enguany, amb ‘Del carrer eres l’ama’, en què María Tamarit revisita la tradició valenciana des del cos contemporani. Els aparadors es converteixen en els escenaris de les intervencions d’Isabel Is My Name, en què estudiants del Conservatorio Superior de Danza de València ompliran de vida els aparadors del barri.
La programació es completa amb activitats que amplien l’experiència més enllà de l’escena: la visita guiada ‘Los otros habitantes’, de Guiding Architects Valencia; la classe magistral del creador colombià Enrique Vargas, fundador del Teatro de los Sentidos; la performance documental ‘Yerbateras’, de la col·lectiva colombiana Laboractores; i l’exposició ‘Geografía del alma cotidiana’, del fotògraf Michael Robinson Chávez, doble guanyador del Premio Pulitzer.
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- El Gobierno baraja otra actuación para retener el megatravase de arena a las playas de Sagunt y Canet
- Dieciséis bandas y charangas se unen para reclamar 'condiciones dignas' en los actos falleros de Xàtiva
- Los profesores aprueban convocar la huelga indefinida desde el 11 de mayo
- Divorcio en Russafa: València aprueba la ZAS y aviva el conflicto entre vecinos y hosteleros
- Vuelve la huelga hoy a Metrovalencia
- Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
- Llegan las primeras máquinas al Parque Comercial Infinity de Turianova