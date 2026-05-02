Una paella literària
Comença la Fira del Llibre. Sempre m’han encisat les propostes culturals i els éssers que les engendren; des de l’artista de carrer que reviscola una paret moribunda amb una pintura al fresc, qui ens instal·la en una engronsadora bastida amb notes musicals, fins a qui genera modes estilístiques o gastronòmiques o qui cantant, ballant, filmant, tripula una història.
Tot el que aflora de la creativitat rebrà interpretacions tant positives com negatives perquè una obra ens pot resultar excepcional, rutinària o rebutjable. En pensem el que en pensem, però, el que hauríem de mantenir en cada ocasió és apreciar la fortuna que brolla d’una ment que ha cavil·lat sobre el món que l’envolta i que ens n’ofereix una visió treballada. I aquest do que té la facultat de remoure’ns tot el paisatge intern i, de vegades, reubicar-lo, és el que ens eleva a la categoria d’éssers màgics.
A pesar de l’abundància d’aquestes invitacions fascinants, és la literatura qui em té més entrampada. Això no significa que la música no em segreste mai l’esperit o que una exposició pictòrica no em deixe enganxada als trets de colors que pretenen confessar-nos visions que jo ignorava. Però és la font literària la que m’enlluerna. Des de sempre i pertot arreu, hi ha un talent dedicat a adobar paraules i preparar-nos una paella literària per tal de convidar-nos a assaborir narracions, poemaris, obres de teatre, pensaments embolicats en assajos, relats d’imatges. Perquè la pretensió màxima és obsequiar-nos allò que valorem més que res: una vida. I açò és un llibre: una lectura, una vida nova. Des d’un isolament íntim, en un racó silenciós de casa o enmig d’un vagó de tren vibrant, un text revestit d’inspiració ens traslladarà a èpoques passades o futures; ens oferirà la possibilitat de penetrar en la trajectòria d’individus allunyats de les nostres creences; ens revelarà suggestions; ens enfonsarà en un infern del qual podem fugir; ens acostarà a emocions que desconeixíem o que un dia alguna circumstància soterrà.
Només disposem d’un sol recorregut biològic, però en podem adquirir milers de literaris. Anem a la Fira del Llibre. A l’imperi de la lectura. Que és com dir, l’imperi de la vida.
