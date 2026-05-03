A ritme de banda
Els certàmens provincials invoquen el millor talent de les societats musicals
Les tres diputacions de la Comunitat Valenciana activen el calendari bandístic amb els seus concursos territorials, una de les grans plataformes de projecció per al moviment
Després d'Alacant, este cap de setmana és el torn de València i Castelló
El calendari bandístic valencià viu un dels seus moments clau amb la celebració dels certàmens provincials de bandes de música, que tornen a situar les tres diputacions com a motor d’una de les cites més esperades per les societats musicals.
Després de la celebració fa dos setmanes del certamen d’Alacant, este cap de setmana és el torn de València i Castelló, que reuneixen una bona mostra de bandes en dos cites que tornen a posar en valor la força, el nivell i la vitalitat del moviment bandístic valencià.
València: un certamen amb totes les seccions completes
El 49é Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València se celebra durant este cap de setmana al Palau de la Música, consolidant-se com una de les grans cites del calendari provincial.
Enguany, el certamen arriba amb totes les seccions completes, amb un total de 12 bandes participants repartides en quatre categories. El Palau de la Música tornarà a ser l’escenari d’un cap de setmana intens, amb accés gratuït fins a completar aforament i retransmissió en streaming, facilitant així que el certamen arribe a un públic més ampli.
Castelló: una cita clau en el camí cap a l’autonòmic
De manera paral·lela, el XLVII Certamen Provincial de Castelló celebrat ahir va reunir formacions de la província en una jornada competitiva que manté el seu paper estratègic dins del calendari.
Amb el format habitual d’obra obligada i lliure, el certamen castellonenc és també una cita classificatòria per al certamen autonòmic, fet que li atorga un valor afegit com a plataforma de projecció per a les bandes participants.
La jornada va convertir Castelló en punt de trobada per a músics, directors i públic, en una de les cites més representatives de la vida cultural de la província.
Alacant: tradició i projecció
Fa només dos setmanes, el Certamen Provincial d’Alacant tancava la seua 54a edició a l’ADDA, confirmant-se com una de les convocatòries més longeves i consolidades.
Les bandes de Muro d’Alcoi, Cocentaina, Polop de la Marina i la Vila Joiosa van obtindre els primers premis amb menció d’honor en les seues respectives seccions, destacant en un certamen que va tornar a posar en valor el nivell artístic de les agrupacions i la seua capacitat de projecció cap al certamen autonòmic.
Una xarxa de certàmens que defineix el moviment
Els certàmens provincials són espais de trobada, d’exigència artística i de visibilitat per a les societats musicals, així com una de les principals vies d’accés al certamen autonòmic.
Amb les tres cites repartides en el calendari, el moviment bandístic valencià torna a demostrar la seua capil·laritat territorial i la seua capacitat per a mobilitzar músics, públic i institucions al voltant de la música.
