Algunes recomanacions dels llibreters i llibreteres que omplin la 61 Fira del Llibre
Amb l’esdeveniment en el seu equador, demanem a algunes llibreries presents en la Fira que ens recomanen els títols que la gent encara té temps per descobrir a les seues parades
Francesc Miró
Els llibreters i les llibreteres que obren cada matí les persianes de les seues casetes al Passeig Antonio Machado dels Jardins de Vivers, i a tot l’espai de la Fira, també tenen les seues preferències. Sembla una obvietat, però amb tantes signatures, tantes presentacions i tants estímuls, la Fira és un espai on sovint els qui venen llibres no tenen el temps que voldrien per parlar, recomanar i debatre títols amb els lectors i lectores.
Al Va de Llibres ens hem parat en algunes casetes a preguntar, per saber quins llibres els agradaria que el visitant de la Fira descobrira, abans que s’acabe el pròxim diumenge 10 de maig. Per exemple, Jorge i Laia, de la llibreria de Benetússer Somnis de Paper, estan aquest any a les casetes 6 i 7 del passeig principal. Ells ens recomanen ‘Lem y Grandullón’, de Miguel Ángel Giner Bou, publicat per GPEdiciones. L’autor i guionista, també de Benetússer, ha fet un “còmic distòpic ambientat en un món en què robots i humans conviuen junts, i et conten les seues aventures”, que, “té un humor per a totes les edats”. També recomanen el nou còmic de Pedro Cifuentes, titulat ‘Historietas de la historia’ i publicat per Molino, perquè segons ells l’autor de Castelló ha aconseguit fer un “una història d'historietes, amb grans moments estel·lars de la humanitat però portat a lo nostre”. I per últim també ens parlen d’una novel·la publicada pel segell Alalimón: ‘Muerte en Albata’, de Jesús Espinós Andrés, de Quart de Poblet. “És una novel·la que parteix d'un fet real que és la mort d'una parella en una aldea anomenada Camporrobles, en català li diuen Albata, durant la postguerra. I a partir d'aquí t'estructura la història d’una família abans i després de la Guerra Civil. Una novel·la molt interessant”.
Per la seua banda, Alodia, de la llibreria de Benimaclet La Rossa, situada un poc més avant a les casetes 41 i 42, ens recomana ‘Orquideísta’, de Vidya Narine publicat per Las afueras. “És una novel·la molt especial perquè té una escriptura fragmentària exquisida que combina el relat històric i botànic amb la narrativa més propera a la poesia, més lírica, a més de fer una crítica al sistema capitalista molt bona”. I, a més, ens parla de ‘Farsante’, d'Andrea Momoitio, publicat per Libros del K.O.: “em sembla una història molt xula. Andrea és especialista a descobrir-nos vides de dones que desconeixiem. I en aquest llibre ens parla d’una persona intersexual, feminista conservadora, propera a Pilar Primo de Rivera, que, clar, va rebre violència i va acabar a la presó”.
Finalment, Nacho Larraz, de la llibreria de Patraix El Cresol, situada a les parades 37 i 38, ja caminant cap a l’Àgora, però abans d’arribar-hi, ens recomana tres descobriments per al públic familiar. El primer és ‘En Cap de Cabanya i en Cap d'Arbre’, de l’autor Scott Campbell publicat per Andana Gràfica: “és un còmic infantil fantàstic. Són sis històries breus amb un toc surrealista i tot gira al voltant d’objectes quotidians que són l'origen d'una grandíssima aventura”. També ens recomana un àlbum il·lustrat publicat per Ediciones Ekaré: es titula ‘La festa d’en Grill’, l’escriu Rodrigo Mattioli amb il·lustracions de Joan Negrescolor que va rebre el premi de la Fundación Cuatrogatos, que reconeix els millors llibres il·lustrats del món. “És un llibre que explora conceptes com l'amistat, com la generositat, com la col·laboració, la qüestió de l'espai, on vivim… I jo crec que és un llibre molt bonic, amb unes il·lustracions molt suaus, amb uns tons poc cridaners que el fan molt tendre”.
