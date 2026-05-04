El inquilino, el clàssic censurat que va anticipar la crisi de l’habitatge
La Nau projectarà per primera vegada a València la versió completa i restaurada de la pel·lícula
El inquilino (1957), una de les pel·lícules més audaces i visionàries del cinema espanyol, es projectarà per primera vegada a València en la seua versió completa i restaurada. L’Aula de Cinema de la Universitat de València oferirà el clàssic de José Antonio Nieves Conde el pròxim divendres 8 de maig, a les 19 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau.
El film, que va abordar amb una lucidesa insòlita el drama de l’accés a l’habitatge en l’Espanya franquista, es va convertir en un títol pioner i en una obra de sorprenent vigència en el context actual. Poc després de la seua estrena, va ser retirada de la cartellera i es va reestrenar anys després amb nombrosos talls imposats per la censura. La còpia que ara es presenta recupera la pel·lícula original, completa i restaurada en 2025 per Filmoteca Española.
La sessió comptarà amb la presència de José Luis Castro de Paz, catedràtic de Comunicació Audiovisual de la Universidade de Santiago de Compostela i una de les veus més autoritzades en l’estudi del cinema espanyol. Reconegut com un dels grans especialistes en la cinematografia de postguerra i en l’obra de Nieves Conde, Castro de Paz presentarà la pel·lícula i, després de la projecció, impartirà la conferència ‘La restauració d’El inquilino i la crisi de l’habitatge: un clàssic actual’.
Estrenada en 1957, El inquilino narra, en clau satírica i costumista, la història d’una família madrilenya amenaçada pel desnonament i atrapada en una cerca desesperada d’una nova llar. Sota el seu aparent to de comèdia popular, la pel·lícula desplega una crítica ferotge a l’especulació, la precarietat de l’habitatge i la falta de protecció social. Eixe caràcter pioner explica tant el seu conflicte amb la censura franquista com el seu lloc singular dins de la història del cinema social espanyol.
“El inquilino va ser produïda en cooperativa pel mateix director amb alguns amics, entre ells Berlanga”, comenta Castro de Paz. “Malgrat ser una gran desconeguda entre el públic, és una de les pel·lícules més importants del cinema espanyol dels anys cinquanta, a l’altura d’El pisito i La vida por delante. Assenyala un tema candent aleshores, i també ara per desgràcia, com és la dificultat per a accedir a un habitatge. És un film que anticipa el cinema grotesc, esperpèntic i profundament crític que començava a realitzar Marco Ferreri i que farien en els anys seixanta cineastes com Luis García Berlanga, amb Plácido i El verdugo, i Fernando Fernán-Gómez, amb El mundo sigue i El extraño viaje. Suposa l’inici d’un humor negre molt pròxim al que utilitzaran Berlanga i Rafael Azcona”.
Es tracta, per tant, d’una ocasió única per a contemplar una obra fonamental. “El inquilino és un film central per a comprendre la història estètica i formal del cinema espanyol, que compta a més amb un excels Fernán-Gómez en el paper principal”, conclou Castro de Paz.
Doble dimensió històrica i contemporània
La xarrada situarà la cinta en la seua doble dimensió històrica i contemporània: com una obra clau per a entendre les tensions socials de l’Espanya franquista i com un clàssic que torna hui amb una força inesperada, en plena crisi de l’accés a l’habitatge. Quasi setanta anys després de la seua estrena, El inquilino conserva intacta la seua capacitat per a interpel·lar una societat travessada per la precarietat i l’encariment del lloguer.
La restauració impulsada per Filmoteca Española permet recuperar el final original concebut per Nieves Conde, diverses seqüències suprimides i materials explicatius sobre el procés censor, a més del tràiler d’animació realitzat per Estudios Moro. El projecte ha sigut desenvolupat al Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos ‘Carlos Saura’, amb la col·laboració de la família del cineasta i a partir de negatius originals en 35 mm.
Amb aquesta sessió, l’Aula de Cinema reafirma el seu compromís amb la difusió del patrimoni cinematogràfic espanyol i amb una programació capaç d’activar la memòria crítica del present. El inquilino no sols es presenta com un clàssic restaurat, sinó com una pel·lícula urgent, una obra que continua parlant, amb inquietant precisió, d’un dels grans problemes socials de l’Espanya actual. L’activitat és d’entrada lliure fins a completar aforament.
