Va de llibres
Qüestionari d’Anna Puchol Querol
Encarregada de la biblioteca de l’Alcora
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
‘Casada i callada’ d’Emma Zafón.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
La col.lecció de fruites i emocions de Vivim del Cuentu i Sebastià Serra ‘Qué els passa a les fruites i verdures’.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘La mare’, d’Emma Zafón i ‘Lecciones de química» de Bonnie Garmus
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Mor una vida, es trenca un amor’, de Joan Pla.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘Comerás flores’ de Lucia Solla Sobral.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
‘El camino’ de Miguel Delibes. Me'l va regalar el capellà del poble de ma mare: Palanques, als Ports.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Sí, solc intercalar llibres de ficció amb llibres de psicologia i de nutrició.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Una habitació que tinc a casa que he preparat: solejada i tranquil·la amb un sofà de relaxació molt còmode.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
Tinc una llibreta plena de frases boniques de llibres, és difícil triar-ne una, però diré una del llibre de Rosario Raro, ‘La novia de la paz’: "Me quedé pensando en la manera en que lo que leemos nos configura".
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
M’encanten Luz Gabàs, Paloma Sánchez-Garnica i Rosario Raro. També m’encante el meu amic Julio César Cano.
11. Quin gènere t'agrada més?
Fa anys era molt de romàntica, ara cada volta soc més de novel·la històrica i realista.
12. Quina és la teua editorial de referència?
En realitat no tinc cap editorial de referència.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Tinc tres blocs de llibres: antics, dedicats i els altres.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Soc psicòloga i a la biblio faig molt d’això cada dia. Però si no fora ni psicòloga ni bibliotecària, em dedicaria a la decoració.
