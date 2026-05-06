Musica
La Mutant balla al rime del pop ambient de Lorea i els teatrals embolics d'amor de Rebe
El cicle de Concerts en La Mutant proposa una doble cita amb artistes emergents
La Mutant proposa un doble concert programat aquest pròxim 8 de maig, en què estan programades Lorea i rebe. L'aposta de Lorea passa per un so propi que combina sonoritats de música urbana, ambiental i indie pop amb matalassos de so espacials, melodies suaus, percussions amb vida pròpia i lletres sentimentals. La madrilenya ha deixat arrere tendències i modes amb el seu àlbum ‘Los problemas se frotan’, que l'ha posicionada en l'escena espanyola d'avantguarda.
L'erotisme naïf i térbol de Rebe
Entrar en l'univers de rebe no és només connectar amb el seu pop d'habitació líquid i evanescent, analògic i de joguet, sensual i suau, d'alguna manera deutor d'artistes tan personals i irrepetibles com Ana D, Vainica Doble, Jeanette i Hidrogenesse sense semblar-se a cap. És també entrar en la seua estètica vintage torbadora, en els seus filtres onírics, en les seues lletres i la seua forma abreujada d'escriure.
Els secrets dels seus sons i la seua habilitat per a amuntegar arranjaments sobre l'esquema propi d'una cançó pop fins a deformar-lo fan difícil situar-la en cap gènere, encara que li l'ha emmarcada en el bedroom pop, gènere caracteritzat pel fes-t'ho tu mateixa.
L'artista es defineix com una nina extraviada que en estrényer-la produeix murmuris, crits i concordes que mil vegades han sonat en la tradició de la cançó espanyola, però aquesta vegada semblen travessats per interferències que es colen des d'una fira pròxima o un bosc llunyà.
El seu repertori inclou balades d'erotisme incomparable on relata xicotetes llegendes sobre si mateixa, teatrals embolics d'amor que són dolços, amargs, ridículs, ardents i catastròfics, però mai inversemblants.
