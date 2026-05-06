Musica

La Mutant balla al rime del pop ambient de Lorea i els teatrals embolics d'amor de Rebe

El cicle de Concerts en La Mutant proposa una doble cita amb artistes emergents

Cicle de Concerts en La Mutant

María Bas

València

La Mutant proposa un doble concert programat aquest pròxim 8 de maig, en què estan programades Lorea i rebe. L'aposta de Lorea passa per un so propi que combina sonoritats de música urbana, ambiental i indie pop amb matalassos de so espacials, melodies suaus, percussions amb vida pròpia i lletres sentimentals. La madrilenya ha deixat arrere tendències i modes amb el seu àlbum ‘Los problemas se frotan’, que l'ha posicionada en l'escena espanyola d'avantguarda.

L'erotisme naïf i térbol de Rebe

Entrar en l'univers de rebe no és només connectar amb el seu pop d'habitació líquid i evanescent, analògic i de joguet, sensual i suau, d'alguna manera deutor d'artistes tan personals i irrepetibles com Ana D, Vainica Doble, Jeanette i Hidrogenesse sense semblar-se a cap. És també entrar en la seua estètica vintage torbadora, en els seus filtres onírics, en les seues lletres i la seua forma abreujada d'escriure.

Rebe

Els secrets dels seus sons i la seua habilitat per a amuntegar arranjaments sobre l'esquema propi d'una cançó pop fins a deformar-lo fan difícil situar-la en cap gènere, encara que li l'ha emmarcada en el bedroom pop, gènere caracteritzat pel fes-t'ho tu mateixa.

L'artista es defineix com una nina extraviada que en estrényer-la produeix murmuris, crits i concordes que mil vegades han sonat en la tradició de la cançó espanyola, però aquesta vegada semblen travessats per interferències que es colen des d'una fira pròxima o un bosc llunyà.

El seu repertori inclou balades d'erotisme incomparable on relata xicotetes llegendes sobre si mateixa, teatrals embolics d'amor que són dolços, amargs, ridículs, ardents i catastròfics, però mai inversemblants.

