Concerts
El motor creatiu de 'Fem-ho Jazz' torna amb sis concerts a Valencia
El festival de la Diputació, que compta amb la col·laboració de la Federació de Big bands de la província, arranca este dissabte 9 de maig en La Beneficència i oferirà també concerts gratuïts a Bèlgida, Ador i Museros
Un total de sis concerts en tres localitats valencianes i a la ciutat de València donaran forma a una nova edició de 'Fem-ho Jazz', el festival de la Diputació que pretén impulsar les Big bands -comptarà amb formacions com la Intokables Big band, la Big band de la federació provincial, també amb En Clau de Big band Feat junt amb Sara Dowling, Vania Cuenca Jazz Group, la formació Latino Blanco Quartet i Pocket Unit Trio- i reconéixer el jazz com un motor de creativitat i cohesió social.
Així ho ha donat a conéixer la corporació provincial en un comunicat en el qual avançat que el festival arranca este dissabte 9 de maig en La Beneficència amb un concert de la formació Latino Blanco Quartet a les 20.15 hores. El centre cultural de la Diputació situat al carrer Corona acollirà també la segona i la tercera cita del festival: seran el 10 de maig, a les 20.15 hores, amb un concert de Pocket Unit Trio, i el 17 de maig, amb l'actuació de Vania Cuenca Jazz Group (20.15 hores).
Nascut en 2025
Pero 'Fem-ho Jazz', que va nàixer en 2025 amb la col·laboració de la Federació de Big bands de la província, arribarà a altres parts de la provincia com Bèlgida, Ador i Museros. Al primer municipi, l'actuació de la Intokables Big Band serà el 4 de setembre. Així mateix, el jazz arribarà a Ador l'11 de setembre de la mà de la Big Band de la Federació provincial. L'últim concert serà el 25 de setembre a Museros; en esta ocasió pujarà a l'escenari En Clau de Big Band Feat al costat de Sara Dowling. Les entrades per als concerts al Centre Cultural La Beneficència es posaran a la disposició del públic, de manera presencial, el dimarts anterior a cada concert (amb aforament limitat) en el punt d'informació del Centre Cultural La Beneficència, en horari de 10 a 20 hores.
"Amb esta aposta reafirmem el nostre compromís de difondre la música en totes les seues formes", ha assenyalat el diputat de Cultura, Paco Teruel. Així, en esta segona edició del festival, la corporació continua impulsant la música "des d'una perspectiva innovadora, potenciant el talent local". El responsable de Cultura ha destacat també que 'Fem-ho Jazz' no només impulsa un gènere que a la província conviu amb altres estils, també afavorix que este patrimoni sonor arribe a nous públics". Així mateix, Teruel ha destacat que l'esperit de la Diputació és "acostar la cultura en totes les seues formes a cada racó de la província, i este compromís guia cada un dels nostres projectes".
Per part seua, el president de la Federació, José Usina, ha posat en valor la col·laboració de la corporació provincial i l'ha considerat "essencial". Usina ha destacat la necessitat de donar visibilitat a esta classe de música, i és que "encara que compta amb una llarga trajectòria, continua sent relativament nova per a molts públics. Per això, el suport de les institucions resulta clau per a acostar-la a la ciutadania", apunta.
Dos parts
Així mateix, el president de la Federació de Big Bands de la província ha explicat que el festival 'Fem-ho Jazz' es vertebra en dos parts: "d'una banda estan les actuacions en La Beneficència, més enfocada a músics valencians, artistes amb solera i, d'altra banda, hem volgut acostar la música jazz als pobles i, en este cas, és la Federació de Big Bands la que porta una formació a cada municipi participant".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
- Un amigo del peluquero asesinado en València: 'No es justo, Cristian solo quería tener una vida mejor
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Colapso en las Urgencias de València: 'Mi madre de 86 años lleva 110 horas esperando en una sala cerrada y desorientada
- La pérdida de la bandera azul en la playa del Cabanyal acaba con tormenta política
- Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
- Alerta naranja este jueves: Emergencias avisa de fuertes lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante
- Científica, jurado de los Jaume I y participante de la America's Cup: la valenciana en el barco con un brote de hantavirus