Opinión
Tallar un trage a algú
L'expressió 'tallar un vestit' per a criticar a algú, encara que col·loquial, té suport normatiu i és defensable en el llenguatge
M’agrada que uns parlem dels altres, si denota preocupació pels problemes del pròxim. Quan participe en la conversa, intente aportar la meua col·laboració per a ajudar a resoldre els conflictes de la persona esmentada. En canvi, em trobe fatal escoltant com algú aprofita el moment per a calumniar, sobretot a coneguts o conegudes. L’actitud em disgusta. Pot expressar-se de diverses maneres. Una n’és: tallar un trage (a algú). Significa criticar-lo. Quan la censura resulta més intensa, pot dir-se tallar un trage i fer-li el gipó. Hi ha una locució sinònima: posar verd a algú. Però, em quede amb esta que menciona ‘trage’. Vull reivindicar el vocable. Potser la paraula resulta excessivament col·loquial per a alguns, encara que ja la reconeix el Diccionari Normatiu Valencià. Trobe que la llengua és un aparador plural. Tot el que en ella trobem, i tinga un mínim suport normatiu i genuí, està sempre al nostre abast.
Em molestava que a classe alguns gaudiren reiteradament de tallar un trage a un altre. Era trist que l’aplaudiren i que alguns callàrem. No sabíem plantar cara a aquella situació.
Recorde amb estima Rafael “el Sastre”. Li preguntaren què feia per a conservar-se bé. Digué que prenia xarop “meninfot” i que no es clavava en el que feien els altres. A casa, sempre hem recordat molt l’anècdota. Em fa pensar que tallar un trage a algú aprofita ben poc. És millor viure i deixar viure.
Continue sense entendre com una filtració informativa del fiscal general García Ortiz acabe amb una condemna i no en un expedient disciplinari. Potser el fet de no ser expert en lleis m’impedix comprendre-ho. Trobe que l’actitud del cap de gabinet de la presidenta madrilenya ha influït. Cada vegada que el periodista i polític talla un trage a algú i pronuncia un “"pa'lante", acaba en els jutjats. Algun dia li passarà factura.
En determinats casos, és la mateixa gent la que diu que li volen tallar un trage. Un bon exemple n’és el polític Ábalos. Diu que està condemnat abans de jutjar-lo. Pareix que el món va contra ell. No sé si tindrà raó, però tinc clar que esta història és rocambolesca i térbola.
En definitiva, evitem tallar un trage a algú. Deixem que eixa faena siga exclusivament de sastres i sastresses. Tenim més oportunitats de trobar la nostra felicitat quan permetem la dels altres.
