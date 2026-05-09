Opinión
PP i PSOE en la picota
És probable que la població haja perdut interès per conèixer els veredictes, pel temps transcorregut des de les instruccions
Per fi, el PP i el PSOE fan el camí dels tribunals, pels temes de corrupció. Els reus formen part de dos combois distints, no van en la mateixa cordada de criminals i sols han coincidit en les dates dels judicis, principis de maig. És probable que la població haja perdut interès per conèixer els veredictes, pel temps transcorregut des de les instruccions; el del PP començà l’any 2000.. Els dos partits arrosseguen casos de corrupció, que en el cas del PP deriven d’un altre cas, Gürtel i aquest del cas Tàndem, el d’ara és el Kitchen. No s’entén que tots aquests casos, que venen de tant lluny, donen tanta feina i tants pocs resultats definitius.
En el cas Gürtel tot el PP fou condemnat per pagar amb diners en negre els sobresous dels màxims responsables del partit, Rajoy i Cospedal inclosos, o siga, que es cometien dos delictes per cada implicat: cobrar-pagar sobresous, que està prohibit i fer-ho amb diners no legals. També el PP pagà les obres de reforma de la seu del partit, amb diners il·legals. Al judici d’ara es tracta d’esclair el comportament del ministre d’Interior Fernandez i del secretari d’Estat, Martínez, dirigint un escamot de la policia nacional, amb la missió d’assaltar el domicili de l’extresorer del PP, Bárcenas, per prendre-li la documentació que comprometia a Mariano Rajoy, i a la De Cospedal, els noms dels quals havien de desaparèixer dels documents de ca l’extresorer. Fracassaren en l’intent, malgrat la col·laboració del dubtós comissari Villarejo. Crcc que els reus populars seran emblanquinats i al carrer. Açò podria haver donat per a una pel·lícula de Berlanga però, s’ha perdut l’oportunitat.
L’altre cas és més simple. S’ha de penalitzar l’ex-ministre Âbalos, el tal Koldo i un estrany Aldama per les comissions en la compra de les mascaretes de la Covid, pel cobrament de comissions en concessions d’obra pública, i altres delictes similars i/o més morbosos. Hi havia un premi del PP si Aldama aconseguia involucrar Pedro Sanchez, que ha fracassat. Crec que aquest cas no acabarà com el del PP, perquè els jutges han d’anar amb compte, ja que són dos judicis paral·lels i podran quedar-se en pilotes davant de la premsa i del respectable, si se’ls veu el cul. Açò és un maremàgnum i això que no hem dit res de l’espècie d’agència d’información Mortadelo i Filemon del comissari Villarejo, amb el qual continuarem, en quinze dies.
