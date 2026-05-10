A ritme de banda
La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV busca músics per a la seua gira de 2026
La formació dirigida per Cristóbal Soler prepara una nova trobada artística i pedagògica prevista per a principis de setembre
El plaç per a la inscripció finalitza el 21 de maig
La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV (JOS) busca músics per a la seua gira de 2026, una nova edició d’un dels projectes orquestrals més consolidats dins del moviment musical valencià i que tornarà a reunir joves intèrprets de tota la Comunitat Valenciana a principis del pròxim mes de setembre.
La convocatòria arriba amb l’objectiu d’incorporar nous músics a una formació que, des de fa anys, combina exigència artística, convivència i experiència pedagògica en un projecte que ha aconseguit consolidar una trajectòria reconeguda tant dins com fora del territori valencià.
Un projecte complementari a la tradició bandística
La JOS naix amb la voluntat d’oferir als músics vinculats a les societats musicals una experiència complementària a la pràctica bandística habitual, aprofundint en el treball simfònic i en el repertori orquestral.
La iniciativa permet als joves intèrprets treballar repertori d’alta exigència, adquirir experiència orquestral i conviure durant diversos dies amb altres músics amb inquietuds i objectius similars.
Un dels pilars del projecte és precisament esta dimensió compartida: la concentració prèvia a la gira, on els participants conviuen intensament durant jornades de treball musical que combinen assajos, formació i preparació escènica.
Cristóbal Soler, al capdavant des de 2014
Des de 2014, la direcció artística i musical de la JOS està en mans del mestre Cristóbal Soler, una figura clau en la consolidació i projecció del projecte durant l’última dècada.
Sota la seua direcció, la formació ha desenvolupat una trajectòria que l’ha portat a actuar en escenaris de gran rellevància, entre ells el Teatro Monumental de Madrid, reforçant així la projecció artística d’una orquestra formada íntegrament per músics procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
Formació, convivència i projecció
Més enllà del resultat artístic, la JOS manté una clara vocació pedagògica. El projecte busca fomentar el desenvolupament dels instruments de corda dins del col·lectiu federatiu i oferir als joves una experiència orquestral real, treballant baix la direcció de professionals de primer nivell.
Al mateix temps, la iniciativa funciona també com un espai de convivència i connexió entre músics de diferents punts del territori, reforçant una xarxa de relacions que sovint continua més enllà de cada trobada anual.
Inscripcions obertes
La FSMCV manté oberta la convocatòria per a participar en la gira de 2026 i anima els joves músics a formar part d’una experiència que combina aprenentatge, convivència i projecció artística. Les inscripcions poden formalitzar-se a través del formulari disponible en la web de la FSMCV.
