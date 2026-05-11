Dansa
La dominació masculina convertida en performance crítica aterra en La Mutant
L'artista Mathilde Invernon exposa en ‘Bell End’ la gestualitat, el microllenguatge i les postures dels homes que colonitzen els cossos i els espais
Una performance burlesca que examina els mecanismes de dominació inscrits en els microgestos i el llenguatge quotidià propis de la virilitat excessiva. Això és el que arribarà a La Mutant els dies 15 i 16 de maig amb la peça de dansa subversiva 'Bell End', on l'artista francoespanyola radicada a Suïssa Mathilde Invernon fa una actuació on s'inverteixen els rols de gènere. La jove actriu i ballarina protagonitza junt amb la intèrpret de nacionalitat francesa, italiana i suïssa Arianna Camilli un ritual catàrtic i gojós mitjançant exclamacions i interjeccions, i accions com acariciar, ensumar, traure la llengua, amenaçar amb colpejar, fregar-se, mantindre la mirada i acostar-se molt.
L'alfabet de la proposta, la primera de la Compagnie Carmen Chan, es nodreix de la masculinitat excessiva de postures en una discussió corporal i verbal on la comèdia va de bracet de l'esperpèntic. Els seus cossos, masculinitzats a partir del vestuari, es comporten de manera malgirbadament i vulgar. “Ens interessa l'impacte visual del moviment en l'espai, així com l'impacte sonor d'una frase o expressió, amb l'objectiu de comprendre com els xicotets gestos i les microparaules són suficients per a dominar els cossos dels altres”, avancen les intèrprets.
En aquest duo rítmic i gràfic, s'executa una partitura corporal i sonora que aconsegueix el seu clímax a partir de veus que criden a l'uníson, una il·luminació cada vegada més intensa i un breu ritornello (terme musical italià que es refereix a una secció de música que es repeteix) que s'amplifica i diverteix a l'audiència fins al disgust.
Cossos i llenguatges en dissociació
La dissociació corporal i verbal han sigut fonamentals en el procés d'escriptura. D'aquesta manera, segons ha conclòs Invernon, la ventriloquia és la forma adequada de parlar sobre les conseqüències d'enfrontar-se als quals ells denominen “imbècils” en lloc de representar-los. El terme bell end cal aclarir que és un insult vulgar al Regne Unit i Irlanda que es refereix al gland.
“Inicialment, la ventriloquia evoca l'absurd, el còmic i el grotesc, revelant gradualment una violència alhora silenciosa i universal, que ressona en la nostra memòria col·lectiva”, avança la creadora.
Amplificació, repetició, oposició
El resultat és una partitura coreogràfica en forma de dansa del ventre asseguda que evoluciona mitjançant l'amplificació, la repetició i l'oposició. ‘Bell End' indaga així en com s'arrelen els discursos en una part del cos com el ventre, conegut com l'espai on s'allotgen invisiblement els afectes.
Per a reforçar aquesta qüestió col·lectiva, en la peça s'utilitza una cançó obscena, ‘La Petite Huguette’. “Apreses en la infància, repetides de generació en generació, les cançons obscenes romanen en la ment, ocupant un lloc en la cultura comuna”, exposa Mathilde.
