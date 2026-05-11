Va de llibres
Quins llibres s'han fira’t les persones que més visiten la Fira del Llibre?
Amb l’esdeveniment literari més important del territori acabat, parlem amb gent que llig molt i molt bé, per a descobrir quines lectures s’han fira’t aquests dies
Francesc Miró
Es podria pensar que la Fira és un lloc on habita el lector casual, que aprofita el descompte per a fer-se amb els pocs llibres que llegirà aquell any. Però no és així: la realitat és que la Fira del Llibre de València és el punt de trobada de tots els agents del llibre. Un lloc on els editors poden descobrir directament com es lligen les obres dels seus segells i on els autors poden debatre i compartir amb els lectors i lectores. Un esdeveniment que, mentre dura, és visitat per experts, divulgadors i persones molt lectores. Lectores ferotges que han adquirit lectures que podem recuperar tot l’any.
És el cas de Maria Colomer, que condueix el Club de Lectura Viejoven que s’organitza en la llibreria Arribada i copresenta el pòdcast sobre còmics en valencià 'La Còmicteca'. Ella ens diu que “des que vaig veure que Sembra Llibres s’endinsava en el món de les novel·les gràfiques, tenia els ulls posats en la seua primera novetat, ‘El diari de Guillem’, que explora fets pròxims i punyents de la nostra cultura i història”. També diu que ha adquirit ‘Satúrnia’, editat per Andana Gràfica, que “també aborda el tema de la dissidència i el passat històric”.
Per la seua banda, Lucía Navarro, editora de Barlin Libros, traductora i escriptora, ens diu que ha adquirit tres llibres: ‘El evangelio de una mujer’, de François Vouga i Carmen Burkhalter, publicat per Herder Editorial, “Una obra rigorosa que explora la possibilitat que el primer evangeli, el de Marcos, estigués escrit per una dona”. També s’ha fira’t ‘Los Lieder de Robert Schumann’, de l’editorial Hiperión, que descriu com “una delícia poètica per a la biblioteca de qualsevol amant de la música”. I finalment, ens diu que ja està llegint altra compra, ‘Històries de fantasmes’, de Siri Hustvedt publicat en català per Edicions 62, que diu que “resulta una lectura imprescindible i commovedora per a qualsevol lectora de Paul Auster i Siri Hustvedt”.
La historiadora i divulgadora de llibres al seu canal de Youtube, Ana de la Rosa, ens diu que s’ha fira’t dos llibres que li agradaria recomanar. Cap és novetat, però no per això perden actualitat. El primer és ‘L'amor de les abelles obreres’, d’Aleksandra Kol·lontai publicat per Sembra Llibres, perquè “és una oportunitat de llegir-la traduïda directament del rus al català”. També ens recomana que recuperem a les llibreries ‘Feixisme i populisme. Mussolini avui’, d’Antonio Scurati publicat per Editorial Afers: “Scurati ha reflexionat molt sobre la figura de Mussolini i sobre el feixisme i m’agradaria comparar-ho amb el que escriu Umberto Eco sobre el concepte seu ‘ur-feixisme’”.
I per acabar ens trobem també amb María Palau, qui l’any passat escrivia aquestes mateixes línies del Va de Llibres. La periodista i investigadora sobre memòria democràtica amb perspectiva de gènere ens recomana recuperar ‘Marcelino’, de Bibiana Collado, publicat per Pepitas de Calabaza, que ja ha llegit i li ha semblat “un llibre preciós. Estos dies he passejat per la Fira i l'he vist en moltes de les casetes i m'ha fet sentir felicitat i certa tendresa, tot i que és un llibre amb el qual vaig plorar”. També ens parla de ‘Fadrines. El procés de no casar-se en la societat tradicional valenciana’, de Clara Ferrero i Raquel Colomina, publicat per L’ETNO, perquè creu necessari “reivindicar llibres que no haurien de passar de moda”. Per a ella, “tant ‘Marcelino’ com ‘Fadrines’ són dos llibres que ens ajuden a fer memòria”, com la seua recent obra ‘Inmaculada’, publicada per Libros del K.O., coescrit amb Esther López Barceló i Marta García Carbonell, que es va presentar a la Fira.
