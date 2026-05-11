Va de llibres

Ressenya de 'Roncas'

El còmic guanyador del Premi Josep Sanchis Grau dels XLII Premis Literaris 'Ciutat de València' ens introdueix en aquest univers d’inseguretats, coincidències, fracassos i petits desenganys sentimentals de la vida moderna

Portada de 'Roncas'. / Levante-EMV

Maria Colomer

València

Autor/a: Elva Lombardía

Editorial: Grafito Editorial

ISBN: 978-84-129924-3-4

Número de pàgines: 104

Preu: 17 €

Si alguna vegada has tingut una cita que no ha anat com esperaves o t’has trobat amb algú al metro i has imaginat una possible vida junts en menys d’un minut… aquest còmic és per a tu. 'Roncas', còmic guanyador del Premi Josep Sanchis Grau dels XLII Premis Literaris 'Ciutat de València' publicat per Grafito Editorial, ens introdueix en aquest univers d’inseguretats, coincidències, fracassos i petits desenganys sentimentals de la vida moderna a través de Lerda.

La protagonista és una jove artista precària, compaginant feines precàries i més rutinàries, com treballar en un call center amb la recerca d'oportunitats al sector editorial. Tot i passar ja la trentena, encara comparteix pis i està soltera. Registrada en una aplicació de cites, coneixerà Lerdo, un home que sembla ideal a la pantalla i durant les primeres setmanes… fins que deixe vore les seues red flags, evidents pels lectors, però que la protagonista tendeix a passar per alt o ignorar en aquesta fase inicial d’enamorament. Lombardía, autora de 'Diari d’un confinament', tracta amb humor i naturalitat aquestes situacions, les diferents cares de lligar en línia, els estereotips i rols de gènere aconseguint que la història, tot i tenir un rerefons dramàtic, passi per una comèdia sobre el que implica lligar, créixer i trobar parella al segle XXI.

La portada de 'Roncas'. / Levante-EMV

El còmic reflecteix amb sinceritat les inseguretats, errors i aspiracions de la protagonista, qui retratar de manera molt encertada la generació millennial i les seues inquietuds. Lerda és com aquella amiga divertida que pots ser o que forma part del teu grup: un poc despistada i amb un historial de cites qüestionable però autèntica, que sap plantar-se quan es tracta dels seus sentiments i del seu benestar. La història està plena de situacions quotidianes, de converses entre amigues que podrien passar en qualsevol ciutat, i de cites que no sempre acaben com esperaves i que preferiries oblidar amb un dibuix que aprofita els canvis de registre i colors per ressaltar moments clau. Lerda no pretén canviar el món, però acaba conquerint-nos amb el seu humor i autenticitat.

