Cant al Ras, la gran trobada del Cant d'Estil valencià arriba a la trentena edició
Massalfassar acull este dissabte 16 de maig la celebració de una de les cires més importants i consolidades de la música tradicional valenciana
L’Ajuntament de Massalfassar col·labora un any més en la celebració de l’esdeveniment, una de les cites més importants i consolidades de la música tradicional valenciana, que enguany arriba a la seua trentena edició. La trobada tindrà lloc a partir de les 23 hores.
Organitzat per la Colla de Dimonis de Massalfassar, el Cant al Ras s’ha convertit, després de trenta anys d’història, en un espai de referència per a la preservació, difusió i renovació de la música tradicional valenciana, reunint cada any cantadors, rondalles i públic vingut de diferents punts del territori.
L’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, ha destacat que el Cant al Ras "és la trobada de cant d’estil més important de tot l’Estat i és un orgull immens que se celebre al nostre poble”. D’esta manera, Massalfassar es convertirà una vegada més en l’epicentre de la música tradicional valenciana, amb la participació de primeres figures del cant valencià i també de nous talents que garantixen el futur d’esta tradició.
A més, l’alcalde ha volgut posar en valor la coincidència d’esta efemèride amb un altre aniversari destacat per al municipi: “Els 30 anys del Cant al Ras coincidixen amb els 35 anys d’activitat de la Colla de Dimonis de Massalfassar, un col·lectiu referent de les tradicions del nostre poble i reconegut arreu del territori per la seua tasca cultural i festiva”.
Fidel al seu esperit original, el Cant al Ras manté el seu format tradicional amb un sopar popular al carrer i una cantada oberta i espontània que s’allarga fins a la matinada, convertint els carrers de Massalfassar en un espai de convivència, música i cultura popular.
Pel que fa als participants, encara que el cartell complet no es coneixerà fins al mateix inici de la trobada, ja s’ha confirmat la participació de noms destacats com Jorge Gumbau, Toni Torregrossa, Carles Gil (Urbàlia Rurana), Arrop i talladetes, la Rondalla de Quart amb Maribel Crespo i Joan de la Malva-rosa, així com Borja Penalba, que actuarà per primera vegada en el festival.
També es presentaran noves formacions com la Xata de Godella, el Xarquet de Massalfassar, la Cantarella o Tan bé que anàvem, consolidant així l’aposta del Cant al Ras per combinar figures consolidades amb nous projectes de música d’arrel.
Des de l’Ajuntament de Massalfassar es convida tota la ciutadania i les persones amants de la música tradicional valenciana a participar d’esta celebració tan especial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
- Así es el crucero confinado por norovirus en Burdeos: 'Para tener unas vacaciones perfectas
- Las importaciones de patatas de Francia, Egipto e Israel paralizan las compras en el campo valenciano
- El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
- Llorca se abre a negociar 'todas' las peticiones de los docentes pero relega la subida salarial: 'Atendamos lo importante
- La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
- La huelga de profesores llega al comité del PP y el partido abordará el conflicto con sus alcaldes y portavoces
- Unos 200 euros más al mes en cuatro años: la propuesta salarial del Govern catalán ante su huelga docente