Un guió cinematogràfic de Blasco Ibáñez es convertix en audiollibre en València

La Casa Museu de l’escriptor valencià recupera un text inspirat en la figura del Quixot i el transforma en una experiència sonora

Interior de la Casa Museu Blasco Ibáñez, en una imatge d'arxiu. / Levante-EMV

María Bas

València

La Casa Museu Blasco Ibáñez acull demà divendres, 15 de maig, a les 17.30 hores, la presentació del projecte de recuperació d’un guió cinematogràfic de Vicente Blasco Ibáñez que està inspirat en la figura literària d’un Quixot que viu a la Baixa Califòrnia de primeries del segle XXI.

Fusió de audiollibre i llibre electrònic

El projecte fusiona un audiollibre i un format EPUB de llibre electrònic en edició bilingüe en castellà i valencià. El compositor Antonio Pujol, director de l’Orquestra Simfònica d’Oriola, posa la banda sonora original mentre que les veus protagonistes són de l’actor Josep Manuel Casany i Julio Navarro. L’apartat visual es completa amb vint il·lustracions exclusives de l’artista Juan Álvarez, creades especialment per a l’edició digital. El format ha estat dissenyat per a persones amb discapacitat visual i auditiva i concebut també com a eina d’integració social.

A més, la presentació inclou el llançament d’un documental pedagògic dirigit per Javier Lomas, rodat a la mateixa Casa Museu i que detalla el procés de creació d’esta obra que, segons els impulsors, és el primer pas per convertir el guió en una pel·lícula o sèrie de televisió.

Actuació

L’acte es tancarà amb l’actuació de la cantant Antonia de la Cruz Contreras i el guitarrista Juan Ramón Caro.

