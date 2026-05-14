Opinión
Plegar veles
No ens desanimem per plegar veles. A voltes, és profitós per a conservar allò que som. Una retirada programada és una tornada assegurada.
No dubte que ens menegem per ideals i objectius. Però hi ha moments que cal renunciar temporalment a posar-los en pràctica. Tot i que soc de muntanya i poc mariner, m’agrada definir eixa actitud amb una locució: plegar o abaixar veles. Quan la pronunciem, expressem que desistim de realitzar una cosa. La diem quan moderem les nostres pretensions o ens retirem davant persones excessivament insistents o dominants. A més, és una forma de comunicar que perdem o tanquem qualsevol ocupació perquè no funciona. També suposa la manera col·loquial de contar que marxem. Un bon sinònim és tirar la tovallola.
M’agraden les veles. Saben agafar l’invisible vent i transformar-lo en força. El color blanc transmet claror i transparència. Eixe és un motiu pel qual reivindique l’expressió plegar veles per a indicar que modere o abandone temporalment el que feia. Quan ho faig, plegue ordenadament la vela on estan els meus somnis. Després, la guarde i espere a traure-la en el moment oportú. Pense que és l’acció més sensata si treballes en un lloc i no vols passar-te el dia xocant contra qui no creu en el que consideres important.
En l’actual context polític, alguns i algunes que tenim principis progressistes preferim plegar veles. No és una rendició. Es tracta de no alimentar els enfrontaments i actuar amb racionalitat. Significa no copiar comportaments radicalitzats. Tal vegada, la societat, mirant que hi ha persones que no busquem confrontacions, comprenga que els integrismes acaben ferint greument la humanitat.
En el món de les falles, en el qual he participat en primera fila, necessite plegar veles, tant en el casal com en els organismes. Ara, desgastar-se cada instant no té sentit. Algun dia la festa serà més cultura festiva i s’entendrà millor com a patrimoni immaterial. Allí estaré per a desplegar la vela.
El diàleg sempre és necessari. No obstant això, de vegades, paga la pena plegar veles i tancar les negociacions. Ajuda a reflexionar. La vaga de l’ensenyament, reivindicadora de causes justes, n’és un bon cas. De segur, contribuirà a tornar al consens. Trobe que l’anterior conseller, amb massa reaccions prepotents i poc desitjós de concertar, es mereixia també la mobilització. No oblidem que la situació ve de lluny.
En definitiva, no ens desanimem per plegar veles. A voltes, és profitós per a conservar allò que som. Una retirada programada és una tornada assegurada.
- Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
- Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
- La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
- El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
- València estudia si autoriza 'The Champions Burger' en Mestalla tras las quejas por ruido
- Xàtiva veta las discotecas en la zona de la antigua Apache y permitirá el uso religioso en los polígonos y los comercios en el Pereres
- Los sindicatos esperan la llamada de Conselleria: “Fue Ortí la primera en levantarse de la mesa”
- Una pitada de docentes ante Conselleria acaba con dos furgones de Antidisturbios y la identificación de profesores