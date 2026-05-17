A ritme de banda
La música davant el repte de la inclusió: la FSMCV impulsa un curs pioner sobre diversitat funcional
La iniciativa, que enceta la seua tercera edició posa el focus en la inclusió, la realitat actual de les aules i el potencial transformador de l’educació musical
Les escoles de música conviuen cada vegada més amb una realitat diversa. Alumnat amb diferents ritmes d’aprenentatge, necessitats educatives específiques o situacions vinculades a la salut mental formen ja part del dia a dia de moltes aules. En este context, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) tornarà a impulsar una nova edició del curs 'Atenció a la diversitat funcional en les escoles de música i centres autoritzats', una proposta formativa que s’ha consolidat com una de les iniciatives més singulars dins de l’àmbit educatiu musical valencià.
El curs, organitzat pel Centre d’Estudis de la FSMCV, es desenvoluparà entre el 25 de maig i el 6 de juliol en format online i presencial, combinant continguts teòrics amb experiències pràctiques aplicades directament a l’aula instrumental.
Una necessitat cada vegada més present
El vicepresident educatiu de la FSMCV, Remigi Morant, destaca que "és la tercera edició d’este curs i és molt necessari perquè és una formació que el professorat no rep tant en estudis formals". La proposta naix precisament de la necessitat d’oferir eines específiques al professorat davant realitats que cada vegada tenen més presència dins de les escoles de música i centres educatius musicals.
El programa abordarà qüestions relacionades amb el trastorn per dèficit d’atenció, l’autisme, la dislèxia, la síndrome d’Asperger, la salut mental o la síndrome de Down, entre altres perfils vinculats a la diversitat funcional.
Però el curs no es limita a l’anàlisi teòrica. La iniciativa busca també desenvolupar estratègies didàctiques concretes i ajudar el professorat a adaptar el procés educatiu a les necessitats de cada alumne.
Música, experiència i vivència personal
Un dels aspectes més singulars del projecte és la combinació entre investigació acadèmica, experiència docent i vivències personals vinculades a la música.
Per una banda, la formació comptarà amb la participació de la professora de la Universitat de València Mª Mar Bernabé, especialista en musicoteràpia i educació especial. A més, també hi participaran dos músics de reconegut prestigi com Enrique Hernandis, professor del Conservatori Professional i de Berklee València, i Kiko Berenguer, concertista internacional.
Segons explica Remigi Morant, tots dos aportaran també una dimensió humana i experiencial al curs, ja que "han tingut experiències familiars que tenen a vore amb la diversitat funcional i, per tant, conten la vivència i com han anat fent-li front".
La iniciativa està dirigida principalment al professorat de les escoles de música i centres autoritzats vinculats a les societats musicals federades, encara que també poden participar docents d’altres àmbits educatius. El curs comença el pròxim 25 de maig i manté obertes les inscripcions fins a demà, dilluns 18 de maig.
Amb esta tercera edició, la FSMCV continua aprofundint en una línia de treball que connecta educació musical, realitat social i innovació pedagògica, reforçant el paper de les escoles de música com a espais oberts, inclusius i adaptats als reptes actuals.
