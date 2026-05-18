Va de llibres
Qüestionari d’Ana Melchor
Bibliotecària de Moncofa
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Qualsevol de Rafa Lahuerta, de ‘Noruega’ a ‘La balada del bar Torino’ i ‘La promesa dels divendres’.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
‘La catastròfica visita al Zoo’ de Joel Dicker com narrativa. També he recomanat ‘Atles de les comarques valencianes’ de Carles UBEEFE i Ricard Tàpera
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘Los restos del dia’ de Los restos del dia, de Kazuo Ishiguro, ‘El jardinero y la muerte’, de Gueorgui Gospodínov i ‘La nieta del señor Linh’, de Philippe Claudel.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
‘Cavall, atleta, ocell’ de Manuel Bauxauli
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
‘Tatá’ de Valérie Perrin i ‘Relíquia’ de Pol Guasch
6. Quina és la primera lectura que recordes?
‘Mujercitas’ de Louise May Alcott, me’ls comprava ma mare en una paradeta del mercat ambulant de Burriana, els podies tindre un temps i després canviar-los per altres.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
A vegades sí, però han de ser de temàtiques molt diferents, o bé una novel·la i un assaig, si no ho mescle tot. Normalment, llig un llibre a la vegada, segons l’apetit lector.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
Qualsevol, quan tinc una estoneta. A les sales d’espera, temps entre extraescolars dels xiquets, a la nit, a la meua butaca de lectura, a la platja... on siga.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
“La dignidad empieza cuando dejas de aceptar lo inaceptable”, de ’Lecciones de química’, de Bonnie Garmus. “Mi padre era jardinero, ahora es jardín”, de ‘El jardinero y la muerte’, escrit per Gospodínov.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Uf, no sabria triar, m’agrada Aki Shimazaki, Delphine de Vigan, Manuel Baixauli, Pedro Simón, Stefan Zweig, en son tants...
11. Quin gènere t'agrada més?
M’agrada més la novel·la social, però també llig negra, històrica...
12. Quina és la teua editorial de referència?
M’agraden molt les xicotetes editorials com Alpha Decay, Pepitas de calabaza, Unaria, però també altres més grans com Anagrama o Acantilado.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Sempre he sigut molt lectora de biblioteca o els llibres que m’he comprat han sigut molt seleccionats i els tinc clarament ordenats per preferència lectora.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Jo crec que psicòloga, almenys eixa era la meua segona opció en la preinscripció universitària.
