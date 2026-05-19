Teatre
'La Ternura' com un pilar de resistència a través de l'humor arriba al Talia
L'obra, inspirada en catorze comèdies de Shakespeare i guardonada amb el Premi Max en 2019, estarà en el teatre valencià fins al 28 de juny
El Teatre Talia obrirà fins al pròxim 28 de juny les seues portes per a acollir ‘La Ternura’, l'aclamada comèdia d'Alfredo Sanzol. Inspirada en les catorze comèdies de William Shakespeare, la peça -guardonada amb el Premi Max al Millor Espectacle Teatral en 2019- mescla aventura, humor, màgia i emoció en una gran comèdia d'embolic que connecta directament amb el públic contemporani.
Dirigida per la valenciana Rebeca Valls, l'obra -que ha sigut presentada este dimarts- partix d'alguns dels grans elements de la comèdia shakesperiana: les metàfores, el joc, la confusió d'identitats o la màgia. Influenciada especialment per 'La Tempestad', 'Sueño de una noche de verano' i 'Noche de Reyes', esta peça construïx un univers profundament reconeixible dins de la dramatúrgia d'Alfredo Sanzol per a parlar, des de l'humor, de la por a enamorar-se, a patir i també del temor dels pares a què sofrisquen els seus fills.
Gran acolliment del públic
Com explica la sinopsi, la història -que arriba al Talia després de set representacions prèvies en les quals ha obtingut un gran reconeixement del públic, amb espectadors dempeus, riallades constants i silencis carregats d'emoció, arranca "quan la reina Maragda i les seues dos filles, obligades a casar-se en matrimonis de conveniència, naufraguen en una illa aparentment deserta per a fugir dels homes i del destí que els ha sigut imposat. No obstant això, a l'illa viuen des de fa anys un llenyataire i els seus dos fills, que també van decidir apartar-se de les dones. A partir d'ací comencen les disfresses, els malentesos, els enamoraments i una successió de situacions absurdes que convertixen l'obra en una gran comèdia d'aventures".
Més enllà de l'humor, 'La Ternura' reflexiona sobre la necessitat de tornar a connectar amb la sensibilitat, la sorpresa i la capacitat d'estimar en un context social cada vegada més hostil i violent. L'obra reivindica la tendresa com una forma de resistència i com una qualitat essencial per a les relacions humanes. Com planteja el mateix Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional, "sense tendresa l'amor no es veu". El joc, a més, és un dels pilars fonamentals del muntatge en el qual el públic participa constantment de la complicitat que es genera entre escenari i platea, en una proposta on actors i espectadors compartixen el plaer del teatre, de l'embolic i de la imaginació.
Vestuari i escenografia
El repartiment està format per Rebeca Valls, Laura Romero, Jordi Ballester, Diego Braguinsky, Paloma Vidal, Bruno Tamarit i Paula Braguinsky i l'escenografia -a càrrec de Luis Crespo- recrea mitjançant les tres veles d'un veler les tres cúpules del Teatro de La Abadia, establint un gest de complicitat visual a l'espai on es va estrenar originalment l'obra. Crespo planteja a més un univers escènic on “la sexualitat, la sensualitat i l'apetència pel carnal” estan presents de forma explícita però mai ofensiva, convidant a l'espectador a entrar en la pell dels personatges.
Per la seua banda, el vestuari -dissenyat per Pascual Peris- recupera i replica l'essència del vestuari original creat per Alejandro Andújar, treballant principalment amb cotó i amb una paleta cromàtica aconseguida mitjançant processos de tintatge artesanal. En el cas dels personatges femenins, el disseny pren com a referència la base tèxtil quotidiana dels vestits regionals, subratllant l'origen noble i la pertinença a la reialesa dels personatges. Finalment, la il·luminació de ‘La Ternura', dissenyada per Mingo Albir, construïx climes atmosfèrics "molt suggeridors que acompanyen i potencien cada escena". No en va, la seua proposta lumínica "contribuïx a reforçar l'univers poètic, emocional i fantàstic de l'obra, acompanyant el ritme de la comèdia i els diferents estats emocionals dels personatges".
