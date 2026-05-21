La Nau acull aquest cap de setmana les XV Jornades de Còmic de València
El programa inclourà xarrades, sessions de signatures, tallers infantils i activitats per a tots els públics
La Universitat de València acollirà del 22 al 24 de maig les XV Jornades de Còmic de València al Centre Cultural La Nau. La trobada, organitzada per ASOVALCOM i l’Aula de Còmic del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, mantindrà el seu caràcter gratuït i reunirà destacats autors i autores del panorama del còmic.
Entre les persones convidades figuren noms com Paco Roca, Miguel Calatayud, Daniel Torres, Jorge Fornés, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Daniel Acuña, Víctor Santos, Max Vento o Jaime Calderón, entre altres. El programa inclourà xarrades, sessions de signatures, tallers infantils i activitats per a tots els públics, així com el tradicional combat de dibuixants, que se celebrarà el dissabte de vesprada sota la direcció de MacDiego. A més, el públic podrà visitar més de 70 estands d’editorials, llibreries, autoedició i il·lustració distribuïts entre la planta baixa i la primera planta del claustre del Centre Cultural La Nau. Les jornades coincidiran també amb les exposicions sobre còmic palestí i la retrospectiva sobre el món del còmic de Miguel Calatayud.
El cartell d’aquesta edició ha sigut realitzat per Cristina Durán i s’inspira en diferents elements arquitectònics i històrics del Centre Cultural La Nau (l’arca de cabals de la Universitat, les columnes del claustre, entre altres), a més d’incorporar referències a l’univers del còmic, l’homenatge a Pumby i una reivindicació del treball artístic davant l’ús de la intel·ligència artificial generativa.
Així mateix, durant aquesta cita es desenvoluparà la iniciativa solidària ‘Dolços Somnis’, de recollida d’aliments no peribles i productes d’higiene a canvi de còmics, llibres i videojocs. Tot el que es recapte es destinarà a la Llar Mare de Déu dels Desemparats de Càritas a Torrent.
