València concedix els premis del concurs ‘K me cuentas’
En el projecte han participat 77 estudiants de 15 centres de la ciutat. La iniciativa fomenta hàbits saludables i sensibilitza sobre els riscos d'addiccions i conductes de risc
La Regidoria de Servicis Socials de l'Ajuntament de València ha adjudicat els premis de la 14a edició del concurs ‘K me cuentas’, una iniciativa consolidada que convida a la joventut a reflexionar i expressar la seua creativitat sobre la prevenció d'addiccions i l'ús responsable de les noves tecnologies. En esta edició, han sigut admesos els treballs de 77 estudiants de 15 centres educatius de la ciutat, entre els quals s'han repartit 11 premis, dotats amb un total de 2.900 euros en xecs regal. S'han premiat deu treballs elaborats per alumnat participant i un premi especial per la labor destacada d'un centre educatiu.
La regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, ha subratllat la importància d'este projecte com a ferramenta educativa preventiva: “K me cuentas' demostra cada any que els nostres jóvens tenen molt a dir i d'aportar. A través de la creativitat llancen missatges valents i necessaris contra el consum de drogues, les apostes o els perills de l'ús d'internet. Des de l'Ajuntament continuarem impulsant iniciatives que els donen veu i ajuden a construir una València més saludable i conscient”.
El concurs està dirigit a jóvens d'entre 10 i 18 anys, ampliant-se fins als 21 anys en el cas de les persones amb necessitats educatives especials, sempre que estiguen vinculats a un centre escolar de València o empadronats a la ciutat. Les obres presentades han abordat tres grans àmbits: l'ús responsable d'internet, xarxes socials, mòbils i videojocs, la prevenció del consum de substàncies com l'alcohol, tabac o cànnabis; i la sensibilització enfront del joc d'atzar en línia i les apostes esportives.
L'alumnat ha participat, de manera individual o col·lectiva, en dos modalitats distintes: en format de cartell (pintura, dibuix o fotografia) i en multiformat (audiovisual, arts en viu o música). D'acord amb esta classificació, en la modalitat de cartell, dins de la categoria A (de 10 a 14 anys), s'ha concedit el primer premi a Héctor S. P. del Col·legi Puresa de Maria del Grau; el segon a Marc R. P. del Col·legi Sant Tomàs de Villanueva-Agustins.
De la categoria B (de 15 a 18 anys), s'ha atorgat el primer premi a Carmen S. G. del Col·legi Sant Tomàs de Villanueva-Agustins, i el segon a Zoe M. D., David E. D. i Laura F. de l'IES Campanar.
Quant a la modalitat multiformat, de la categoria A, s'ha reconegut amb el primer premi a 1r Premi multiformat A: Martina de G., Marta M., Sofía L., Adriana M., Sofia O. i Ane E. del Col·legi Jesús María. El segon premi ha sigut per a Candela G. R. i Amelia G. S. de l'IES Joanot Martorell.
De la categoria B, el jurat ha decidit donar el primer premi a Elisabeth M. B., Daniel B., Lídia B. i Carolina A. de l'IES Lluís Vives. Sara C., Marina C. i Marc T. de l'IES Districte Marítim han guanyat el segon premi.
El premi especial d'esta edició ha recaigut en el Col·legi Esclaves de Maria, en reconeixement de la seua implicació i compromís amb la prevenció i la participació educativa.
El jurat ha valorat la qualitat de les propostes, l'originalitat, creativitat i capacitat preventiva, així com la possible incorporació a futures campanyes impulsades pel Servici municipal d'Addiccions.
